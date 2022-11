甜蜜约会♥ Red Velvet Joy和男友Crush一起去听音乐会，两人超爱情侣装！

女团Red Velvet成员Joy和Rapper男友Crush的爱情稳定发展中。

Joy和Crush自从去年8月官宣恋情、公开恋爱后一直低调地享受著爱情,时不时地被民众们目击到约会场景,爱情战线无异常。 最近他俩又被捕捉到约会了,一起去听了音乐会,两人并肩坐在第一排,认真听著演出,和普通情侣一样。



Joy和Crush和其他20代情侣一样,喜欢情侣装等,网友和粉丝从两人照片中发现他们买了一模一样的蜡笔小新睡衣以及深灰色的长款外套等。



日前Joy出席了「TOD'S 2023 S/S SHOW」,在介绍自己当天ALL BLACK LOOK的时候,手里的手机突然亮起来,有眼尖的网友发现手机的锁屏桌面是男友Crush的宠物狗狗「豆奶」,把对男友爱的点滴都融入到了生活中。



目前韩娱圈中官宣的艺人情侣还有演员CP金宇彬和申敏儿,以及歌手CP DWAN和泫雅,这两对也深受民众的喜爱,被广大网友和粉丝数次催婚。 3个月前金宇彬和申敏儿在法国巴黎街头约会的样子就被拍到,在网上引发热议,这对相恋的8年的情侣无论是顺境还是逆境始终不离不弃,令很多人羡慕。 而DWAN和泫雅经常同台现场,情侣互动甜翻全场。



김우빈 신민아 파리 데이트 목격담 떳다하 pic.twitter.com/KBA3fpVwW7 — 척 (@my1oveppp) September 16, 2022

