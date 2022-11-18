甜蜜約會♥ Red Velvet Joy和男友Crush一起去聽音樂會，兩人超愛情侶裝！

女團Red Velvet成員Joy和Rapper男友Crush的愛情穩定發展中。

Joy和Crush自從去年8月官宣戀情、公開戀愛後一直低調地享受著愛情，時不時地被民眾們目擊到約會場景，愛情戰線無異常。 最近他倆又被捕捉到約會了，一起去聽了音樂會，兩人並肩坐在第一排，認真聽著演出，和普通情侶一樣。



Joy和Crush和其他20代情侶一樣，喜歡情侶裝等，網友和粉絲從兩人照片中發現他們買了一模一樣的蠟筆小新睡衣以及深灰色的長款外套等。



日前Joy出席了「TOD'S 2023 S/S SHOW」，在介紹自己當天ALL BLACK LOOK的時候，手裡的手機突然亮起來，有眼尖的網友發現手機的鎖屏桌面是男友Crush的寵物狗狗「豆奶」，把對男友愛的點滴都融入到了生活中。



目前韓娛圈中官宣的藝人情侶還有演員CP金宇彬和申敏兒，以及歌手CP DWAN和泫雅，這兩對也深受民眾的喜愛，被廣大網友和粉絲數次催婚。 3個月前金宇彬和申敏兒在法國巴黎街頭約會的樣子就被拍到，在網上引發熱議，這對相戀的8年的情侶無論是順境還是逆境始終不離不棄，令很多人羨慕。 而DWAN和泫雅經常同台現場，情侶互動甜翻全場。



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