创下超高观看数！柳俊烈现身Twitch直播畅聊，直播主：「不敢相信你跟惠利交往XD」

柳俊烈展现另一面魅力！

以好青年形象著称的韩国演员柳俊烈，因演出《社交恐惧症》而受到大众注目，接著在《请回答1988》中，因为演出角色「狗正八」而爆红，之后接连演出的作品皆有极佳口碑与成绩，代言广告接到手软！



而除了戏剧影视表现亮眼，现实中爱情生活也是甜蜜蜜！和女友惠利交往多年，不仅感情十分稳定，先前惠利还为拍摄中的男友送上应援咖啡车，贴心举动闪瞎大家啦！



最近在直播平台Twitch上，大家发现一个直播影片竟莫名有超高观看数，才发现原来柳俊烈现身其中！漫画创作者兼直播主李末年邀柳俊烈来工作室玩，大家一起东聊西聊、畅谈动漫、小说及电影等等，其中李末年提起，听到柳俊烈和惠利宣布交往消息时，他「感到十分困惑！」这一席话瞬间笑翻大家。



~응팔이야기중~

침착맨 : 그.. 극 중 이름 뭐더라.. 어남..

류준열 : 정환이

침착맨 : 정환이랑 됐죠?

박정민 : 아뇨아뇨.. (빠른수신호)

류준열 : 저기.. 보검씨..

침착맨 : .. 택이랑 됐어?

뭐가 중요해.. pic.twitter.com/EW0wA088dQ — 도박중독치료센터설식이라이옹~ (@kingbaboo99) November 17, 2022

这个轻松聊天的直播除了创下惊人观看次数，且时长长达数小时！结束后粉丝纷纷涌入柳俊烈粉丝页，表示超开心可以在直播看到他！甚至询问他何时再上直播？不少人也说：能看到柳俊烈的另一面真是太好了～



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