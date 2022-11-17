乐团出动！FTIsland、CNBLUE、N.Flying担任制作人，加盟韩日合作选秀节目《The Idol Band》

韩日合作乐团生存节目《THE IDOL BAND ： BOY's BATTLE》今日公开制作人名单，韩国由FTIsland、CNBLUE、N.Flying担任，日本由「感觉PIERO」和「KEYTALK」两个乐团担任。

《THE IDOL BAND ： BOY's BATTLE》是一档韩日合作选秀节目，旨在挖掘能引领全球大众音乐、兼具实力与外形、擅长乐器表演的男子偶像乐团，由日本TBS电视台和韩国「乐团名家」FNC娱乐担任企划，SBS Medianet负责制作。

节目请来5组乐团担任制作人，其中韩国制作人就是FTIsland、CNBLUE、N.Flying。 这三个团的出道时间横跨15年，风格也各不相同，但对待音乐的真心有目共睹。 节目中他们不仅将展现音乐制作方面的实力，也会作为前辈分享经验和力量，引领参赛者站上世界级的舞台。



日本这边的制作人「感觉PIERO」和「KEYTALK」都擅长具爆发力的摇滚曲风和原创制作，不仅出演很多摇滚音乐节，也为多部电视剧和动画片制作主题曲，十分活跃。



此外，FNC娱乐的创办人兼总制作人韩成豪，日本老牌人气摇滚乐团「乱射Q」队长兼吉他手Hatake也将作为Special Master加盟节目。



《THE IDOL BAND》将於12月正式开播，韩国通过SBS M和SBS FiL频道播出，日本由TBS电视台播出。

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