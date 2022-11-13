对自己超严格！Super Junior希澈出道至今一直严控身材：为了上相不能只是刚好而已

毅力惊人但也好辛苦！

Super Junior成员希澈，因为流利的口条、及伶俐的反应，在综艺表现十分吸睛，鬼灵精怪的性格常常说出爆笑言语，在多个综艺节目担任固定班底，且还接下多档节目主持棒、MC能力超出色！



在节目上希澈的逆龄程度常被提及，今年Super Junior迎来出道17周年，而希澈虽已经快40岁，但是童颜的程度太夸张、即便站在偶像中间，看起来也毫不违和！除此之外，身材也一直维持瘦的状态，在《我家的熊孩子》中，站在金钟国旁边看起来有极大对比！而最近希澈本人透露自己出道以来，维持在极瘦体态的原因。



最近跟好友池相烈一起共同主持电台节目，希澈就透露说自己的体重一直在控制体重，甚至曾经在2周内掉了9公斤，让旁人听了都咋舌。希澈接著补充说，身为名人，自己不能只是好看，还必须要更纤细，在萤光幕上才能看起来上相，一席话道出艺人身材管理的辛苦！



Heechul's 'I want to look like a thin and pretty flower boy' comment is bugging me....he's already thin....I know the concept he's aiming 4 pic.twitter.com/YQaaD64ANf — Lexi (@pinkchuls) September 8, 2017

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