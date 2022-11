对自己超严格！Super Junior希澈出道至今一直严控身材：为了上相不能只是刚好而已

毅力惊人但也好辛苦!

Super Junior成员希澈,因为流利的口条、及伶俐的反应,在综艺表现十分吸睛,鬼灵精怪的性格常常说出爆笑言语,在多个综艺节目担任固定班底,且还接下多档节目主持棒、MC能力超出色!



在节目上希澈的逆龄程度常被提及,今年Super Junior迎来出道17周年,而希澈虽已经快40岁,但是童颜的程度太夸张、即便站在偶像中间,看起来也毫不违和!除此之外,身材也一直维持瘦的状态,在《我家的熊孩子》中,站在金钟国旁边看起来有极大对比!而最近希澈本人透露自己出道以来,维持在极瘦体态的原因。



最近跟好友池相烈一起共同主持电台节目,希澈就透露说自己的体重一直在控制体重,甚至曾经在2周内掉了9公斤,让旁人听了都咋舌。希澈接著补充说,身为名人,自己不能只是好看,还必须要更纤细,在萤光幕上才能看起来上相,一席话道出艺人身材管理的辛苦!



Heechul's 'I want to look like a thin and pretty flower boy' comment is bugging me....he's already thin....I know the concept he's aiming 4 pic.twitter.com/YQaaD64ANf