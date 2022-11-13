风格换了再换？继眉钉之后，韩韶禧遮除刺青回归优雅甜姐儿，可坏可甜的魅力再引爆论坛

风格超多变！

韩韶禧除了有神颜，她的个人魅力更是深沉多变！原先以爆红剧《夫妇的世界》获得「最美小三」的封号，从一登场就将所有目光吸走，随后又接演多部作品、戏约不断，韩韶禧也相继挑战不同戏路、工作超拚命！戏剧表现亮眼、前阵子拍摄的漫画广告片也连带有超高人气！



韩韶禧在爆红之初获得许多关注，然而也被挖出早年照片、因为刺青而引来酸民攻击，被认为和萤幕形象差太多！然而韩韶禧也帅气回覆、认为不管是当时还是现在，都是自己的模样，加上近期在造型上的改变，展现帅气面貌、甚至钉了眉钉，风格转换反倒更受喜爱！



Han So Hee at Incheon International Airport heading to France for Paris Fashion Week! pic.twitter.com/iKbh2OiE9g — The Seoul Story (@theseoulstory) September 30, 2022

而最近出席品牌活动的韩韶禧，却被发现刺青消失了，回归优雅小姐姐风格，穿上纯白小洋装，配上浪漫长发，白皙的肌肤让整个人都在发光，一出场就超抢视线，美得太惊人了！惊艳状态再让网友疯狂，大家一方面再被韩韶禧美貌惊讶，另一方面也疑惑，怎么突然抹去刺青了呢？



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