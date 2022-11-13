對自己超嚴格！Super Junior希澈出道至今一直嚴控身材：為了上相不能只是剛好而已

毅力驚人但也好辛苦！

Super Junior成員希澈，因為流利的口條、及伶俐的反應，在綜藝表現十分吸睛，鬼靈精怪的性格常常說出爆笑言語，在多個綜藝節目擔任固定班底，且還接下多檔節目主持棒、MC能力超出色！



在節目上希澈的逆齡程度常被提及，今年Super Junior迎來出道17周年，而希澈雖已經快40歲，但是童顏的程度太誇張、即便站在偶像中間，看起來也毫不違和！除此之外，身材也一直維持瘦的狀態，在《我家的熊孩子》中，站在金鍾國旁邊看起來有極大對比！而最近希澈本人透露自己出道以來，維持在極瘦體態的原因。



最近跟好友池相烈一起共同主持電台節目，希澈就透露說自己的體重一直在控制體重，甚至曾經在2周內掉了9公斤，讓旁人聽了都咋舌。希澈接著補充說，身為名人，自己不能只是好看，還必須要更纖細，在螢光幕上才能看起來上相，一席話道出藝人身材管理的辛苦！



Heechul's 'I want to look like a thin and pretty flower boy' comment is bugging me....he's already thin....I know the concept he's aiming 4 pic.twitter.com/YQaaD64ANf — Lexi (@pinkchuls) September 8, 2017

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