《换乘恋爱2》不愧是「恋综天花板」♥又有超甜售后：海恩＆贤奎同框照、泰亦回覆奈言的贴文

被称为「恋综天花板」的《换乘恋爱2》在10月底播出大结局，而出演者的近况也是大家超关心的话题。

12日，贤奎在朋友的咖啡厅帮忙，海恩也有到场和他一起顾著柜台，后来因为人太多，他还拉著海恩的手往外走，而《换乘恋爱2》其他出演者奈言、娜妍、熙斗和智秀都有到场。

相关照片和影片也在网路上疯传，网友：「看到最后牵手的样子 疯了」、「海恩真漂亮 两个人相处得很好，心里很欣慰」、「他们不管什么时候拍都是艺人颜值啊」、「像是迷你粉丝见面会的感觉」、「大发，两个人要幸福啊ㅠㅠ」、「在高尺巨蛋举行粉丝见面会吧」等等。



还有奈言在IG更新捧著花束的照片，并写下：「幸福满满的结婚典礼，和花一起 Love is all！！！！」泰亦也回覆：「谁送的花？」让不少网友猜测他是吃醋吗？还是其实就是他送的？而该回覆还有快五万人点爱心，想必大家一定都很好奇两人有没有在一起吧～！



而《换乘恋爱》是讲述因各种原因分手的情侣们聚在一起回顾过去的恋爱，面对新的缘分，寻找属於自己的爱情的恋爱真人秀。日前传出明年将制作第三季，并预计在下半年播出，TVING方面则回应：「还在讨论中。」



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