新世代韩国女团STAYC首次访台12月10日与粉丝们相约TICC

STAYC girls, it's going down!近年韩国乐坛,掀起了欧美曲风的新潮流,其中女团STAYC就是代表之一。自2020年出道之后,每隔五个月发表不同以往韩乐的曲风在韩国大受欢迎,且被韩媒誉为「全员VOCAL、全员CENTER、全员VISUAL」的「STAYC」随后参加了「KCON 2022 US TOUR」在美国芝加哥、旧金山、亚特兰大、纽约等多站的演出,让STAYC更加深受欧美Kpop迷爱戴。

红遍欧美之后,紧接便在韩国举行见面会座无虚席,风头一时无两!就在今年12月10日,STAYC即将第一次来到台湾,在TICC举行“STAYC 1st FAN MEETING IN TAIPEI”见面会,准备跟粉丝(SWITH)渡过一个难忘的晚上。适逢12月9日是STAYC成员J的生日大日子,非常期待当天会有什么样惊喜让粉丝拭目以待,也期待J又会有什么反应呢?

SWITH们一定会来参加第一次与STAYC的相遇!



想现场看到 6位女孩子现场演绎出道作和冠军歌《SO BAD》、《STEREOTYPE》、《RUN2U》、《BEAUTIFUL MONSTER》等就不容错过12月10日这个重要日子!让大家久等的售票相关讯息也终於公开,歌迷们要看好你心中的理想区在11月19日准时下手啊!另外即刻起成为D-SHOW会员可於11月18日优先购买演出门票,想知道更多“STAYC 1st FAN MEETING IN TAIPEI”的相关资讯,请继续留意D-SHOW的FB和IG不要错过任何资讯。





“STAYC 1st FAN MEETING IN TAIPEI”

【演出日期】2022年12月10日(六)18:00

【演出地点】TICC台北国际会议中心

【演出场地地址】台北市信义路五段1号

【D-SHOW会员优先购】2022/11/18 (五) 19:19启售

【全面启售】2022/11/19 (六) 13:19

【票价】NT$4,680/3,680/2,480/1,880(全区对号入座)

【售票系统】全台ibon机台及网站

【主办单位】D-SHOW

【协办单位】阜妹妹国际行销

【经纪公司】High Up Entertainment

