新世代韓國女團STAYC首次訪台12月10日與粉絲們相約TICC

STAYC girls, it's going down!近年韓國樂壇,掀起了歐美曲風的新潮流,其中女團STAYC就是代表之一。自2020年出道之後,每隔五個月發表不同以往韓樂的曲風在韓國大受歡迎,且被韓媒譽為「全員VOCAL、全員CENTER、全員VISUAL」的「STAYC」隨後參加了「KCON 2022 US TOUR」在美國芝加哥、舊金山、亞特蘭大、紐約等多站的演出,讓STAYC更加深受歐美Kpop迷愛戴。

紅遍歐美之後,緊接便在韓國舉行見面會座無虛席,風頭一時無兩!就在今年12月10日,STAYC即將第一次來到台灣,在TICC舉行“STAYC 1st FAN MEETING IN TAIPEI”見面會,準備跟粉絲(SWITH)渡過一個難忘的晚上。適逢12月9日是STAYC成員J的生日大日子,非常期待當天會有什麼樣驚喜讓粉絲拭目以待,也期待J又會有什麼反應呢?

SWITH們一定會來參加第一次與STAYC的相遇!



想現場看到 6位女孩子現場演繹出道作和冠軍歌《SO BAD》、《STEREOTYPE》、《RUN2U》、《BEAUTIFUL MONSTER》等就不容錯過12月10日這個重要日子!讓大家久等的售票相關訊息也終於公開,歌迷們要看好你心中的理想區在11月19日準時下手啊!另外即刻起成為D-SHOW會員可於11月18日優先購買演出門票,想知道更多“STAYC 1st FAN MEETING IN TAIPEI”的相關資訊,請繼續留意D-SHOW的FB和IG不要錯過任何資訊。





“STAYC 1st FAN MEETING IN TAIPEI”

【演出日期】2022年12月10日(六)18:00

【演出地點】TICC台北國際會議中心

【演出場地地址】台北市信義路五段1號

【D-SHOW會員優先購】2022/11/18 (五) 19:19啟售

【全面啟售】2022/11/19 (六) 13:19

【票價】NT$4,680/3,680/2,480/1,880(全區對號入座)

【售票系統】全台ibon機台及網站

【主辦單位】D-SHOW

【協辦單位】阜妹妹國際行銷

【經紀公司】High Up Entertainment

