GOT7队长林在范JAY B将於12月3日来台举办世界巡回演唱会台湾场!

超人气韩流实力男团GOT7中会唱、会跳、会创作又能稳当带领团队，具备十八般武艺的JAY B，在团体里便是成员心中的最强精神支柱，GOT7从默默无闻到大红大紫，没有人否定JAY B带领的能力，即便GOT7「单飞不解散」，他具备体贴的心与总是不吝分享音乐与精湛舞步的态度，更是在I GOT7（官方粉丝名）中传开，认定他就是最佳小队代表，被称为是「宝藏队长」！

在GOT7时期就展现音乐才华，还以制作人Def.、ØFFSHORE身分在网路上发表作品，JAY B的实力有目共睹，随著疫情政策日益放松，JAY B将带著最精彩的演出内容扑台，宣布於12月3日於TICC台北国际会议中心举办世界巡回演唱会，让大家能近距离感受他的舞台魅力，而这一场演唱会，也是他巡回演出的最终站，加上1月6日是他29岁生日，面对人生中2字头的「最后一个9」，这次巡演更是对JAY B而言格外珍惜，期盼透过演唱会与久违的粉丝见面，在当天一同打造最棒的回忆！这段时间，对JAY B来说，是演艺生涯的关键期，离开前经纪公司，签给前师兄JAY PARK朴宰范旗下嘻哈品牌「H1GHR MUSIC RECORDS」，发表单曲「Switch It Up」火速受到高口碑肯定，JAY B又在今年7月约满后，改与「CDNZA Records」签约合作，JAY B曾表示除了与「H1GHR MUSIC RECORDS」维持好情谊外，新公司对未来音乐创作空间格局将更为宽广，期待把最好的作品呈献给大家！



之前JAY B接受媒体访问曾说，疫情期间，只能透过网路越洋与粉丝互动，不过他还是希望能亲自来台举办演唱会，同时能抽出更多时间看看当地的特色景点，成为创作的元素。



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