《偶然发现的一天》李宰旭&金惠奫做客《带轮子的家4》，跟忙内路云再次相聚啦！

据韩国媒体报道，有演艺界人士透露称《带轮子的家4》近日已完成最后一次录制，最后一期的嘉宾就是忙内路云的圈内好友李宰旭和金惠奫！

李宰旭和金惠奫与路云曾一起出演MBC高人气漫改剧《偶然发现的一天》，分别饰演「白经」、「端午」和「一天」。 三位演员不仅凭这部剧获得大批粉丝，也在拍摄过程中变得亲近起来，直到现在仍维持著这份友情。



前段时间时尚杂志《W Korea》举办「Love You W 2022年」活动，路云和李宰旭一同出席并且坐在同桌相邻，路云还把李宰旭介绍给另一位圈中好友安孝燮认识。现场影片里看起来三个人交谈甚欢，让人对他们在《带轮子的家4》里的互动也十分期待。



《带轮子的家》是tvN的一档真人秀综艺，三人将把全国各个角落当作自家院子生活，抛开对於「房子」的欲望、专注於真正重要的东西来充实日常生活。 第四季由成东镒、金希沅加入忙内路云担任固定成员，先后去了忠清南道保宁市元山岛和济州岛等风景优美的地方，压轴的「《偶一天》特辑」会选择哪里，也让人很是好奇呢~



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