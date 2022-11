MAMA 2022投票曲线异常「多组候选团同步升降」，官方回应：不正当票数全部作废！

韩国最受瞩目的年度音乐颁奖礼MAMA AWARDS近日开放全球粉丝投票,但有网友发现部份候选团的票数上升曲线十分异常,怀疑有人使用机器人作弊。

MAMA上月24日就「Worldwide Fan's Choice」奖项开启全球投票,近日韩网多个贴子指出投票结果有问题:有几组艺人的票数曲线从10月30日开始突然上升、趋势高度重合,而且是在通常很少人投票的淩晨时段爆发,还出现不同组艺人票数与增幅完全一致的诡异现象。 黑色的MAMAMOO曲线是用来作对照的正常状况:



mys and midzys need to work together to call out mama because how is it possible that aespa and itzy have exactly the same amount of votes multiple times. both of their votes had also decreased whereas other groups who weren’t even in top20 are getting 10k+ votes in one hour pic.twitter.com/vUrH19hAeJ