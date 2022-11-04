《Blind》今明结局！未解之谜尚有：项炼谁送的、日料师的身分、小丑记号的意义

到底还会不会再反转哩～

由玉泽演、河锡辰、郑恩地主演的《Blind》（局中人）今明两天将於韩国完结。仅剩2集，却仍有许多未解之谜？

*前情提要： 真相只有更残酷！《Blind》反转没停！大魔王话中有话揭毛骨悚然真相，巫女预言亦成线索（EP.14）

项炼谁送的

从柳成勋（河锡辰 饰）的回忆可知，自己与郑允宰（朴智彬 饰）的同款项炼都来自於允宰姐姐郑允庭，在三人即将转院至希望育幼院之时，允庭亲自替大家戴上。



而后允庭遇害后与项炼一同被埋葬，允宰的项炼在被疯狗没收后，柳成勋把自己项炼转送允宰。柳成勋被收养后，和允宰一同洗脑成俊（玉泽演 饰）才是允宰，同时送了柳成俊项炼。



奇怪的是，曹恩枝（郑恩地 饰）的妈妈曹仁淑（赵妍熙 饰）怎么会说项炼是她送允宰的？难道是允宰的项炼被没收后，曹仁淑再从疯狗那边找回来给他？不过有那么简单吗？



日料师的身分

日本料理师傅李政洙（吴承允 饰）的哥哥已被证实是已故的24号李庆洙，比起柳成勋和郑允宰曾亲身经历恐怖之事，李政洙并非亲身经历却也加入复仇计画？动机似乎说不太过去。



不少网友发现李政洙与允宰状似亲昵，且李政洙曾说：「不能让那个人（允宰）自己下地狱。」难道两人是恋人关系吗？除此之外，24号的尸体又在哪里呢？



罗国熙领养的动机

柳成俊的母亲卫福部长罗国熙（赵京淑 饰）究竟做了什么也遭报复？目前仅知罗国熙曾贿赂裴制作人（赵胜渊 饰）不要将希望育幼院黑幕泄露，尚未知她还涉入希望育幼院事件多深。



她和疯狗、廉局长（郑仁基 饰）明显是旧识，再加上她是卫生保健、儿童福利专业者，难道是她中介孩子的遗体送去做解剖实验？但她为什么在希望育幼院关门后，要收养其中的孩子柳成勋呢？



小丑记号

到目前为止，已可推测是郑允宰下手杀害被害者，柳成勋再用精湛的刀工替被害者割开嘴角形成特殊的「小丑记号」，然而柳成勋做此记号的用意为何？和他自己的恐怖经历有关系吗？

由於「大魔王」究竟是谁不停反转，从郑万春、柳成俊、崔司机、李政洙、郑允宰到柳成勋，又因为海报的安排都有所意涵‎，上头曹恩枝半掩柳成俊的视线想让他「Blind」（有盲点、变盲目），因此网友不禁问：「难道曹恩枝才是大魔王吗？还是她也是共犯？」



另外，电视台tvN今早发布了一支15集先公开影片，柳成勋问柳成俊「猜猜看我下一步要做什么」，如此大胆的挑衅，想必有极大的自信继续复仇计画，他会做什么呢……



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