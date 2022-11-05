《换乘恋爱2》当中涨粉最快的女嘉宾就是她！这是拿了大女主剧本吧XD

韩国素人恋综《换乘恋爱2》播出之后，这位女嘉宾人气飞升，目前IG粉丝数已达72万，数量不输明星。

说的就是其一嘉宾成海恩，纵观全季，只想说海恩拿到了大女主剧本，实现了了蜕变。貌美空姐却被前男友甩掉，抱著复合的心态来上节目，却要一直忍受前任猛烈追求新欢的过程。啧啧啧，看到整日以泪洗面，经常哭到蹲在地上的海恩，观众们想必和小编一样心疼，很想冲入电视机里拍醒小姐姐，纵使7年初恋再怎么刻骨铭心，但前任任你怎么哭都无动於衷，还不赶快放弃他！！！深情女+无情男的配对，虽然虐，却也让观众们死心塌地守著节目，倒是要看看他俩到底结局如何。



好在海恩等到了男嘉宾贤圭，一名双学位在读体育生。空姐和体育生，光是两人的身份就已经让人想入坑了！贤圭贴心满分、主动满分、真诚满分、安全感满分，硬是用7天打败了7年，稳稳赢得了姐姐海恩的心，最终两人也在所有观众的期待之下牵手成功，众人都表示：「你俩不结婚很难收场！！！」





第2季播出之后，海恩也赢得了无数怜爱，粉丝越虐越有，成为这两季以来涨粉最多的嘉宾。 7月27日之后，海恩就未在IG上PO过任何内容，但粉丝直接暴涨到了72万，可见观众们对她的喜爱。

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