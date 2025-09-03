《Kpop 猎魔女团》OST〈Golden〉连续三周蝉联美国告示牌Hot 100冠军，三首歌曲同入前五创新纪录

Netflix动画《Kpop 猎魔女团》的原声带〈Golden〉，在美国告示牌百大单曲榜（Billboard Hot 100）上，连续三周夺得第一名。

美国告示牌在当地时间2日公布的榜单预告中表示，〈Golden〉延续上周的气势，击败了艾力克斯・华伦（Alex Warren）的〈Ordinary〉，再次蝉联冠军。

此前，专辑榜Billboard 200由Stray Kids的专辑《KARMA》登顶，而单曲榜Hot 100则由〈Golden〉蝉联，使本周的告示牌专辑榜与单曲榜同时由K-pop作品包揽第一。 这是继2020年12月BTS防弹少年团凭藉专辑《BE》与主打歌〈Life Goes On〉同时登顶后，相隔约五年的再度壮举。



在本期榜单统计周期内，〈Golden〉在美国的串流播放次数达到3,530万，比前一周增加4%; 电台收听人次达到1,970万，上升21%; 销售量则为9,000张，增长11%。

一周前，《Kpop 猎魔女团》成为告示牌榜单67年历史上，首部同时诞生四首Hot 100前十单曲的原声带。 〈Golden〉以第81名入榜，排名一路上升至第1位，至今已连续10周上榜。 同时，Saja Boys 的〈Your Idol〉与〈Soda Pop〉分别稳守第4名和第5名高位， HUNTR/X的〈How It's Done〉也从第10名升至第9名。

告示牌表示，截至目前，在Hot 100榜单上连续三周以上夺冠的K-pop歌曲，仅有防弹少年团的〈Butter〉（10周）、〈Dynamite〉（3周），以及如今的〈Golden〉，这是第三首。



