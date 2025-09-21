这新人好疯！YOUNGBIN将家族寿宴搬上《音乐中心》打歌舞台，「怪奇风格+唱跳实力」获网友狂赞

很久没见到这样让人耳目一新的SOLO歌手，韩网反响也非常好，必须来跟大家分享一下~

这位就是JYP娱乐最近推出的SOLO女歌手，艺名叫YOUNGBIN （영빈） ，17日刚刚发行首支数字单曲《Freak Show》。 引起讨论的是昨天在在MBC打歌节目《Show！ 音乐中心》的舞台，先不要管封图，只要点播放即可，100%会有很多问号从头顶冒出来：



没错，打歌舞台的设定是某位女士的七十寿宴，三个小朋友用稚嫩童声唱生日歌，全家和乐融融。 这是YOUNGBIN突然出场，一把撕掉祝寿布条、露出后面的文字「YOUNGBIN Freak Show」，随即在一家人的注视下开始表演。 家族中的男女老少一开始面露疑惑，最后则被音乐感染，纷纷走进舞池一起摇摆。



很多人通过电视收看《Show！ 音乐中心》时都被这一段惊呆，差点以为突然播电视剧或综艺节目，对独特的舞台概念赞不绝口。

其实这首歌的MV也不一般：开头是韩国传统家庭的周岁宴，小寿星抓起哇萨比尝了一口，随即开启颇有B级片感性的奇幻之旅，例如果汁搅拌机喷出红色液体柱、手指像子弹一样射出等。



YOUNGBIN出生於2001年1月3日，今年24岁，曾参加今年1月终映、由KBS 2TV和JYP娱乐代表朴轸永联合制作的选秀节目《THE DDANDDARA》并获得亚军，随后签约JYP娱乐的子公司INNIT娱乐，9月17日正式出道。





YOUNGBIN的风格令网友感到耳目一新，对MV和舞台赞不绝口：「好新颖的感觉，第一次见到这个的MV」「完全是JYP的风格」「仿佛看到千禧年初期充满实验精神和艺术性的MBC」「希望她超越鸟叔PSY、在演艺界写下新篇章」「 想起13年前Norazo在鹭粱津水产市场的打歌舞台，现在打歌节目的编排越来越单一化，打破框架的尝试既新鲜又有趣」「概念独特、唱功优秀，一直看她的舞台，停不下来」「有种难以形容的魅力」「歌词大部份是韩文也很加分ᅲᅲ」「SOLO女歌手里终於出现了疯子（褒义）」。





