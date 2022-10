再添一个百万fancam！LE SSERAFIM金采源新歌太有魅力、眨眼配节奏超抢镜！

采源是从头到脚的可爱!

女团LE SSERAFIM今年二度回归!甫出道即是当红炸子鸡、一直话题不断,除了音源、舞台外,在Youtube发布一系列出道纪录片,更是道尽练习生时期所历经的辛苦,而今成功组团,女孩的耀眼实力更是备获肯定。



这次公司还未正式发布新专《ANTIFRAGILE》回归,网路早已流传一张卡车载著团体专辑的照片,让大家啼笑皆非!而之后随著预告、正式mv发布后,更是话题不断、以压倒性之姿霸占各大销售榜单。除了销量成绩耀眼,成员采源的直拍更是掀起一阵话题,仅上传短短几天,竟已达百万观看!



论坛上也开始讨论到,采源无论是表情管理、到肢体表现、神韵等等,都完全展现歌曲氛围,甚至配合歌词眨眼、动作也流畅不失俏皮趣味,吸睛度超高!网路上有不少相关影片,大家都纷纷留言:忍不住看了好几次!



sapphics who are not breathing after this fancam of chaewon pic.twitter.com/t7X77OMS5p