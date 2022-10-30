再添一个百万fancam！LE SSERAFIM金采源新歌太有魅力、眨眼配节奏超抢镜！

采源是从头到脚的可爱！

女团LE SSERAFIM今年二度回归！甫出道即是当红炸子鸡、一直话题不断，除了音源、舞台外，在Youtube发布一系列出道纪录片，更是道尽练习生时期所历经的辛苦，而今成功组团，女孩的耀眼实力更是备获肯定。



这次公司还未正式发布新专《ANTIFRAGILE》回归，网路早已流传一张卡车载著团体专辑的照片，让大家啼笑皆非！而之后随著预告、正式mv发布后，更是话题不断、以压倒性之姿霸占各大销售榜单。除了销量成绩耀眼，成员采源的直拍更是掀起一阵话题，仅上传短短几天，竟已达百万观看！



论坛上也开始讨论到，采源无论是表情管理、到肢体表现、神韵等等，都完全展现歌曲氛围，甚至配合歌词眨眼、动作也流畅不失俏皮趣味，吸睛度超高！网路上有不少相关影片，大家都纷纷留言：忍不住看了好几次！



sapphics who are not breathing after this fancam of chaewon pic.twitter.com/t7X77OMS5p — sapphic concepts (@hrtsapphic) October 23, 2022

网友也发现到，采源在LE SSERAFIM中的造型，对比IZ*ZONE时期，更显得俏丽出色！现在虽是看似简单的黑短发，但是却特别凸显采源萌萌的可爱感，妆容也转变成更适合自己的风格，整体更有偶像明星味！



keep in mind this is the same idol pic.twitter.com/OafLzCXOYn — chaewon loops (@chaewonloops) October 21, 2022

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