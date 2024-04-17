LE SSERAFIM金采源发竖中指影片后秒删！粉丝：单纯分享舞台，不要恶意解读

人气女团LE SSERAFIM亮相美国代表性音乐庆典Coachella音乐节，没想到却因唱功遭到了广大K-POP粉的口诛笔伐，韩国本土民众更是毫不留情地吐槽「丢人丢到国外去了」。

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日本籍成员SAKURA发长文回应，肯定了团队的努力，其中一句「这是我们最好的舞台」直接点燃韩网热火，在论坛theqoo上抨击留言已超2000条。

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与此同时队友金采源也在网路上闹得沸沸扬扬，原因则是她发了竖中指的影片，虽然几秒钟后就被删除，但相关内容火速传开，引得无数网友看热闹。 影片来自Doja Cat的演出，她对著观众竖了个中指。 金采源上传了该影片后就引发了不小争议。 不过没多久，影片就从她的SNS上消失无踪。



金采源的这一举动被部份网友解读成向吐槽自己舞台的观众竖中指，以此来宣泄自己的不满。 也有许多粉丝立马跳出来澄清，强调Doja Cat是金采源的偶像，她只是单纯想分享演出的一瞬间罢了。

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