LE SSERAFIM 登科切拉翻车！宫脇咲良发长文「是最棒的舞台」，韩网友：「别再编织了，去练习唱歌吧」

日前，LE SSERAFIM 登上了《2024 Coachella﻿ 科切拉音乐节》的舞台，在40多分钟内演唱10首歌曲，但却卷入现场演唱实力不足的争议。

15日，宫脇咲良在官方粉丝社区 weverse 上用日语发表长篇文章，表达自己在科切拉舞台后的心情。宫脇咲良说：「从准备科切拉到演出当天学到了很多东西。不管怎么说，对於不认识我们的人、第一次听歌的人来说，我想打造成让人感受『很开心』、『今天是难忘的美好的一天』这种感觉的舞台。」



她接著说：「我认为只要传达这种决心，就能完成最棒的舞台。出道还不到2年，只进行过一次巡演的我们，在科切拉这个舞台上敞开心扉享受，真心爲这个舞台倾注了全部力量。仅凭这一点，就让我感受到这正是所谓的人生，这就是LE SSERAFIM。」流露出激动的心情。她还说：「FEARNOT（粉丝名）也会在生活中遇到各种困难，遇到各种不合理的事情吧！但是...只有自己才能明确知道所做的事情，我爲了这个舞台，很真诚地做了准备，在过程中一面苦痛、一面享受著，在当天，我相信能够展现出这一切。」



似乎意识到了舞台上的现场演唱实力争议，宫脇咲良说：「也许在别人眼里还不成熟，但是对於任何人来说，都没有完美的人，这是我们所展现的最棒的舞台，这是毫不动摇的事实。」同时，补充道：「所以非常期待之后能成爲更好的组合，这是出於要更加努力的决心而出现的舞台。」



宫脇咲良还说：「无论其他人怎么想，我都相信自己的感受。所以才能走到现在的程度，我不会背叛我自己，以后也会相信自己。」



宫脇咲良发文后，也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「这时候静静地待着似乎是最好的选择」、「如果是专业歌手，就不要感性，应该用实力表现出来」、「我喜欢听 LE SSERAFIM 的歌，但是比起实力过於自信，所以感到很遗憾」、「爲什么这样啊！练习唱歌吧」、「如果不接受周围人的反应，只顾著精神喊话的话，实力不会提高」、「那个... 虽然还不到2年，但本人不是出道11年吗...」、「不知道是什么意思，好像只有日本粉丝们有同感」、「不看影片吗？怎么能留下这么积极的后记呢」、「HYBE不要让实力不好的外国孩子出道」等等。



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