BTS Jin直播解释为何最近才宣布入伍：2年前就有计划，保密因不愿见阿米提前伤感

防弹少年团因为兵役话题多次被大做文章却没有正面回答，近日Jin在直播时首次开口详述过程，原来一直以来的沉默也是成员们为粉丝的心情著想。

Jin於10月28日发行首张SOLO单曲《The Astronaut》，目前在阿根廷担任Coldplay演唱会的嘉宾。 当晚他在酒店房间开直播，穿著自己设计的睡衣为处男专庆生、与全球阿米聊天，也第一次正面谈到兵役话题。



Jin笑说兵役二字彷佛《哈利波特》里「不能说出名字的人」伏地魔，透露其实2年前就打算入伍：先是计划2020年11月发专辑《BE》后就去当兵，但被疫情打乱计划; 次年夏季《Dynamite》人气大发超出预期，紧接著的两首歌《Butter》和《Permission to Dance》也大受欢迎，於是觉得暂时留在粉丝身边是正确决定。



成员们觉得服兵役时一定会非常想念演唱会，於是决定开完演唱会再走，便举办了《BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE 》世界巡演; 而这时又刚好赶上Grammy Award（葛莱美奖），便决定把参加颁奖礼作为入伍前最后一个行程。



We can't wait to perform at the Music's Biggest Night, #GRAMMYs! Watch it LIVE on April 3 at 8pm ET/5pm PT on CBS!#BTS #방탄소년단 pic.twitter.com/zOiXbIy0YJ — BTS_official (@bts_bighit) April 3, 2022

Jin：「我不喜欢寒冷天气，希望五六月入伍，公司也说OK。 6月PO了说暂停团体活动、进入个人活动期的影片，就是在暗示要去当兵了。」 这支影片即是6月14日公开的「真防弹聚餐」。



这时又出现变数，即釜山申办世博会的助力演唱会。 成员们觉得还没在韩国好好举办能呐喊的演唱会、十分可惜，Jin在两个选项「对粉丝们保持礼仪、寒冷时入伍」与「不演出、在温暖时入伍」之间思考很久，最后决定以粉丝为重，办完演唱会次日便公布入伍消息。



对於没有在演唱会上宣布的原因，Jin表示是「不希望大家觉得这是最后一次，因而带著悲伤的情绪看演出」。 Jin表示兵役话题让他们挨了很多骂，一度觉得委屈、想提前公开入伍决定，但最终还是为粉丝忍住：「幸好没变成『眼泪的公演』，被骂都觉得满足。」



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