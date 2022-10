BTS Jin直播解释为何最近才宣布入伍：2年前就有计划，保密因不愿见阿米提前伤感

防弹少年团因为兵役话题多次被大做文章却没有正面回答,近日Jin在直播时首次开口详述过程,原来一直以来的沉默也是成员们为粉丝的心情著想。

Jin於10月28日发行首张SOLO单曲《The Astronaut》,目前在阿根廷担任Coldplay演唱会的嘉宾。 当晚他在酒店房间开直播,穿著自己设计的睡衣为处男专庆生、与全球阿米聊天,也第一次正面谈到兵役话题。



Jin笑说兵役二字彷佛《哈利波特》里「不能说出名字的人」伏地魔,透露其实2年前就打算入伍:先是计划2020年11月发专辑《BE》后就去当兵,但被疫情打乱计划; 次年夏季《Dynamite》人气大发超出预期,紧接著的两首歌《Butter》和《Permission to Dance》也大受欢迎,於是觉得暂时留在粉丝身边是正确决定。



成员们觉得服兵役时一定会非常想念演唱会,於是决定开完演唱会再走,便举办了《BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE 》世界巡演; 而这时又刚好赶上Grammy Award(葛莱美奖),便决定把参加颁奖礼作为入伍前最后一个行程。



We can't wait to perform at the Music's Biggest Night, #GRAMMYs! Watch it LIVE on April 3 at 8pm ET/5pm PT on CBS!#BTS #방탄소년단 pic.twitter.com/zOiXbIy0YJ