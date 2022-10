是回归的前兆吗？BIGBANG太阳无预警清空帐号，网友疯猜是不是要出新歌了～

清流太阳要回归?

韩国顶流天团成员BIGBANG一直是引领潮流的顶级偶像,今年初以四人完整体宣告回归,带著新专辑《春夏秋冬/Still Life》,数年来走过许多风风雨雨的BIGBANG,这次的新专辑不知道听哭多少粉丝,尤其成员T.O.P也在新曲发行后宣布离开YG,让人不禁感叹:青春消逝了。



作为BIGBANG一员,太阳的一举一动向来备受关注,在D社爆出他与闵孝琳约会照片后,无畏外界议论及偶像包袱,太阳选择公开恋情、勇敢牵起另一半的手!当时还以歌曲《Eyes, Nose, Lips》献给女方,展现纯真专情的一面,掀起话题!



为了证明自己的心意,小俩口在太阳入伍前结婚,去年两人的宝宝也顺利诞生~童话般幸福的生活羡煞不少人,大家也不吝啬送上满满祝福!



近日有眼尖的网友发现,太阳突然无预警清空IG帐号,引来大批粉丝关注,只在简介处留下「更新」两字,后来也已删除、使背后原因众说纷纭。大家猜测是否为了准备发行新歌、而清空版面?不过也有人怀疑,会不会是将结束合约离开YG?目前一切都还未可知,希望是好消息呀!



What is that? Taeyang deleted all posts in IG and changed PP to black color ... I'm scared pic.twitter.com/iS8yqaATHg