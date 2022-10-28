是回归的前兆吗？BIGBANG太阳无预警清空帐号，网友疯猜是不是要出新歌了～

清流太阳要回归？

韩国顶流天团成员BIGBANG一直是引领潮流的顶级偶像，今年初以四人完整体宣告回归，带著新专辑《春夏秋冬/Still Life》，数年来走过许多风风雨雨的BIGBANG，这次的新专辑不知道听哭多少粉丝，尤其成员T.O.P也在新曲发行后宣布离开YG，让人不禁感叹：青春消逝了。



作为BIGBANG一员，太阳的一举一动向来备受关注，在D社爆出他与闵孝琳约会照片后，无畏外界议论及偶像包袱，太阳选择公开恋情、勇敢牵起另一半的手！当时还以歌曲《Eyes, Nose, Lips》献给女方，展现纯真专情的一面，掀起话题！



为了证明自己的心意，小俩口在太阳入伍前结婚，去年两人的宝宝也顺利诞生～童话般幸福的生活羡煞不少人，大家也不吝啬送上满满祝福！



近日有眼尖的网友发现，太阳突然无预警清空IG帐号，引来大批粉丝关注，只在简介处留下「更新」两字，后来也已删除、使背后原因众说纷纭。大家猜测是否为了准备发行新歌、而清空版面？不过也有人怀疑，会不会是将结束合约离开YG？目前一切都还未可知，希望是好消息呀！



What is that? Taeyang deleted all posts in IG and changed PP to black color ... I'm scared pic.twitter.com/iS8yqaATHg — Liza Hasanova (@lizahasanova) October 26, 2022

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