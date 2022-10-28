婚后更逆龄？张娜拉现况如可爱女孩！情义出演《VIP》编剧新作《青春应援CHEER UP》

娜拉女神的皮肤给我来一张！

韩国女星张娜拉，原以歌手之姿出道，而后出演戏剧、以演员身分活跃至今，当初以电视剧《开朗少女成功记》、《红豆女之恋》红遍海内外，之后参演的作品部部大红，妥妥是收视保证！



以童颜外貌走跳艺界，张娜拉就算和年下男神搭档，CP感仍满到爆棚！除了本身气质出众、巴掌脸配上小巧精致的眉眼，冻龄程度令人咋舌，深获许多美颜品牌青睐、代言一个接一个，她也不藏私常分享保养秘诀，吸引广大女性效仿～



在今年六月娜拉女神抛下结婚消息，宣告走入婚姻！当天披著优美白婚纱的她，看起来就像仙女下凡到人间，让大家大叫超羡慕男方！据传男方小她六岁、於圈外从事摄影工作，当天由曾合作过的CN BLUE主唱郑容和主持大婚，笑笑闹闹将气氛炒到最热！



Jang Nara Queen glowing in her wedding day wish her long happy marriage ..



pic.twitter.com/Fo1Cd8Ow0M — (@Cherimarchive) June 26, 2022

升格成为幸福人妻的张娜拉，最近在IG上录制一段影片，只见她穿著毛绒衣服、空气浏海配上可爱的挥手，少女感满满的状态让网友超惊讶！逆龄现状真的太浮夸～



此外，张娜拉还在近期特别出演连续剧《青春应援CHEER UP》！此剧的编剧也是张娜拉主演作品《VIP》的编剧，此次特别邀来张娜拉，展现她的好人缘～



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