这家基因太优秀了！TWICE志效二妹疑似当模特，照片曝光超有娜琏+Jennie的感觉

爱豆家的基因都这么优秀的吗？

最近韩网上一则名为「似乎在当模特的志效妹妹」的帖子引发了无数人的关注，公开的照片则是TWICE成员志效的妹妹，似乎是在为服装品牌拍摄宣传照，灰色、棕色系的长款呢大衣营造出了浓浓秋冬氛围。 网友们评论志效妹妹撞脸TWICE娜琏和BLACKPINK Jennie，都是肉感脸蛋，胶原蛋白满满，眼睛像小鹿一般圆圆的，气质十分小女生，娇俏可爱感爆棚。 看得网友们都表示：「妹妹的颜值也很适当当爱豆」、「姐妹俩都好美」、「羡慕志效家的基因」、「这家基因太优秀了，爸爸妈妈肯定也都是帅哥美女」、「真的很有Jennie的感觉」、「我还以为是NEW JEANS的成员」等，对妹妹的颜值赞不绝口。



姐姐志效的颜值和身材在爱豆圈也是出了名的优秀，被赞天使面孔魔鬼身材，瘦而不柴，身材曲线绝美，更有人人称羡的腹肌，是爱豆界颇具代表性的美艳妖娆身材+洋娃娃脸蛋的完美结合体。



此外，志效所属的人气女团TWICE将在11月5日举办两场「TWICE FAN MEETING ONCE HALLOWEEN3」。

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