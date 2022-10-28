是回歸的前兆嗎？BIGBANG太陽無預警清空帳號，網友瘋猜是不是要出新歌了～

清流太陽要回歸？

韓國頂流天團成員BIGBANG一直是引領潮流的頂級偶像，今年初以四人完整體宣告回歸，帶著新專輯《春夏秋冬/Still Life》，數年來走過許多風風雨雨的BIGBANG，這次的新專輯不知道聽哭多少粉絲，尤其成員T.O.P也在新曲發行後宣布離開YG，讓人不禁感嘆：青春消逝了。



作為BIGBANG一員，太陽的一舉一動向來備受關注，在D社爆出他與閔孝琳約會照片後，無畏外界議論及偶像包袱，太陽選擇公開戀情、勇敢牽起另一半的手！當時還以歌曲《Eyes, Nose, Lips》獻給女方，展現純真專情的一面，掀起話題！



為了證明自己的心意，小倆口在太陽入伍前結婚，去年兩人的寶寶也順利誕生～童話般幸福的生活羨煞不少人，大家也不吝嗇送上滿滿祝福！



近日有眼尖的網友發現，太陽突然無預警清空IG帳號，引來大批粉絲關注，只在簡介處留下「更新」兩字，後來也已刪除、使背後原因眾說紛紜。大家猜測是否為了準備發行新歌、而清空版面？不過也有人懷疑，會不會是將結束合約離開YG？目前一切都還未可知，希望是好消息呀！



What is that? Taeyang deleted all posts in IG and changed PP to black color ... I'm scared pic.twitter.com/iS8yqaATHg — Liza Hasanova (@lizahasanova) October 26, 2022

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