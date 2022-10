是回歸的前兆嗎？BIGBANG太陽無預警清空帳號，網友瘋猜是不是要出新歌了～

清流太陽要回歸?

韓國頂流天團成員BIGBANG一直是引領潮流的頂級偶像,今年初以四人完整體宣告回歸,帶著新專輯《春夏秋冬/Still Life》,數年來走過許多風風雨雨的BIGBANG,這次的新專輯不知道聽哭多少粉絲,尤其成員T.O.P也在新曲發行後宣布離開YG,讓人不禁感嘆:青春消逝了。



作為BIGBANG一員,太陽的一舉一動向來備受關注,在D社爆出他與閔孝琳約會照片後,無畏外界議論及偶像包袱,太陽選擇公開戀情、勇敢牽起另一半的手!當時還以歌曲《Eyes, Nose, Lips》獻給女方,展現純真專情的一面,掀起話題!



為了證明自己的心意,小倆口在太陽入伍前結婚,去年兩人的寶寶也順利誕生~童話般幸福的生活羨煞不少人,大家也不吝嗇送上滿滿祝福!



近日有眼尖的網友發現,太陽突然無預警清空IG帳號,引來大批粉絲關注,只在簡介處留下「更新」兩字,後來也已刪除、使背後原因眾說紛紜。大家猜測是否為了準備發行新歌、而清空版面?不過也有人懷疑,會不會是將結束合約離開YG?目前一切都還未可知,希望是好消息呀!



What is that? Taeyang deleted all posts in IG and changed PP to black color ... I'm scared pic.twitter.com/iS8yqaATHg