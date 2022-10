所属社暴行、机票被取消！男团OMEGA X无奈自费回国，公司代表迷惑发言频出：曾辱骂搭戏女演员「不准勾引成员」

韩国男团OMEGA X因所属社代表的辱骂影片受到关注,据悉代表单方面取消了他们回国的机票、成员借由亲属筹款才得以回国,而该代表之前对其他艺人的辱骂也被网友翻出。

粉丝曝光所属社代表暴行

近日有粉丝在网上PO出OMEGA X在美巡演期间被所属社代表辱骂的影片,在网上引起大量关注。 这则本月23日拍摄的影片中,代表姜某不停高声训斥成员:「你们这种家伙觉得自己值得被人爱吗? (宰汉无力蹲下)累得要死了吗,金宰汉老先生? 天天生病就别当偶像了吧。 我晕倒的时候你们对我这样过吗? 知道我晕倒多少次吗? 」



工作人员把晕倒的成员抬上车,姜代表还追上去骂:「给我站好!他只是演戏而已!」

之后成员们抵达酒店,姜代表又在大堂电梯前对成员进行拉扯:「我这样辛苦的时候,你们照顾过我吗? 你算老几? (拉住金宰汉致其跌倒)站起来!」金宰汉被扶起来后呜咽不止。



事后SBS就此采访姜代表,她坚称自己没有暴行和辱骂:「(在电梯前)我和宰汉都跌坐在地,真的很失落。 我只是问他们在我辛苦和晕倒的时候有没有守护我而已,怎么算暴行呢?」 并指责公开影片的人是公司黑粉,强调所属社一直对成员们照顾有加。 所属社也发布声明称只是一场误会,当时刚结束长达一个月的巡演,回顾努力成果时「聊到对彼此的失落,情绪激动才提高了嗓音」,称已通过对话解决误会。

SBS公开现场录影如下,可开启中文字幕:



归国路受阻

紧接著,成员们的回国过程又出现差池。 OMEGA X原计划当地时间23日飞回韩国,但姜代表在当天凌晨单方面取消机票,令成员们被困在原地。 随后姜代表还在成员们下榻的酒店走廊里喊叫、敲门,酒店警卫出面阻止,当地警察也来了2次。

最后,部份成员藉助身在韩国的父母的帮助自费购入机票,25日与经纪人一同回到韩国。



全球粉丝发起守护活动

事件曝光后粉丝表示这些迟早会曝出来,并分享了姜代表另一次迷惑行为。 今年6月宰汉和艺灿拍摄BL网剧《请安慰少年》时,姜代表在片场辱駡同剧女演员「不准勾引人、不准摇尾示好」,让片场气氛一团糟。 粉丝称亲眼目睹成员们难堪却什么也不能说的模样,感到非常心痛,认为这件事应该获得曝光。



OMEGA X的遭遇立即引起全球网友关注,粉丝们已在Twitter发起「守护OMEGA X活动」。 曾与宰汉一起作为SPECTRUM成员活动的文栋奎也在IG PO文,愤怒称姜代表才是黑粉:「你这种人竟敢动我的弟弟。」



