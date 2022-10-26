所属社暴行、机票被取消！男团OMEGA X无奈自费回国，公司代表迷惑发言频出：曾辱骂搭戏女演员「不准勾引成员」

韩国男团OMEGA X因所属社代表的辱骂影片受到关注，据悉代表单方面取消了他们回国的机票、成员借由亲属筹款才得以回国，而该代表之前对其他艺人的辱骂也被网友翻出。

粉丝曝光所属社代表暴行

近日有粉丝在网上PO出OMEGA X在美巡演期间被所属社代表辱骂的影片，在网上引起大量关注。 这则本月23日拍摄的影片中，代表姜某不停高声训斥成员：「你们这种家伙觉得自己值得被人爱吗？ （宰汉无力蹲下）累得要死了吗，金宰汉老先生？ 天天生病就别当偶像了吧。 我晕倒的时候你们对我这样过吗？ 知道我晕倒多少次吗？ 」



工作人员把晕倒的成员抬上车，姜代表还追上去骂：「给我站好！他只是演戏而已！」

之后成员们抵达酒店，姜代表又在大堂电梯前对成员进行拉扯：「我这样辛苦的时候，你们照顾过我吗？ 你算老几？ （拉住金宰汉致其跌倒）站起来！」金宰汉被扶起来后呜咽不止。



事后SBS就此采访姜代表，她坚称自己没有暴行和辱骂：「（在电梯前）我和宰汉都跌坐在地，真的很失落。 我只是问他们在我辛苦和晕倒的时候有没有守护我而已，怎么算暴行呢？」 并指责公开影片的人是公司黑粉，强调所属社一直对成员们照顾有加。 所属社也发布声明称只是一场误会，当时刚结束长达一个月的巡演，回顾努力成果时「聊到对彼此的失落，情绪激动才提高了嗓音」，称已通过对话解决误会。

SBS公开现场录影如下，可开启中文字幕：



归国路受阻

紧接著，成员们的回国过程又出现差池。 OMEGA X原计划当地时间23日飞回韩国，但姜代表在当天凌晨单方面取消机票，令成员们被困在原地。 随后姜代表还在成员们下榻的酒店走廊里喊叫、敲门，酒店警卫出面阻止，当地警察也来了2次。

最后，部份成员藉助身在韩国的父母的帮助自费购入机票，25日与经纪人一同回到韩国。



全球粉丝发起守护活动

事件曝光后粉丝表示这些迟早会曝出来，并分享了姜代表另一次迷惑行为。 今年6月宰汉和艺灿拍摄BL网剧《请安慰少年》时，姜代表在片场辱駡同剧女演员「不准勾引人、不准摇尾示好」，让片场气氛一团糟。 粉丝称亲眼目睹成员们难堪却什么也不能说的模样，感到非常心痛，认为这件事应该获得曝光。



OMEGA X的遭遇立即引起全球网友关注，粉丝们已在Twitter发起「守护OMEGA X活动」。 曾与宰汉一起作为SPECTRUM成员活动的文栋奎也在IG PO文，愤怒称姜代表才是黑粉：「你这种人竟敢动我的弟弟。」



Hello! We prepared a hashtags where you can show your love and support for OMEGA X despite of numerous chaos.



Continue to support OX & Lets not stop spreading awareness!#OmegaXisLoved#오메가엑스_지켜주세요 pic.twitter.com/aroxZuRISO — 제현 (@j6hyun) October 25, 2022

此外OMEGA X去年6月刚刚出道，11位成员大多出演过《PRODUCE 101 第二季》《The Unit》《SUPER STAR K》《MIXNINE》等选秀节目。



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