[首尔直击]《全知读者视角》安孝燮与申承浩不约而同说「他」好重！李敏镐与Nana则强调「认真投入最美」！

斥资300亿韩元打造，7月23日即将与韩国同步全台上映的巨作《全知读者视角》，主要演员群们包含安孝燮、李敏镐、蔡秀彬、Nana以及申承浩五人日前也在电影试映会前接受台湾媒体联访，提到许多拍摄时的小趣事。

由於《全知读者视角》剧情中有大量需要奔跑以及打斗的动作戏，不知道演员们在拍摄前做了什么准备？安孝燮表示在场五位演员都有接受动作特技的课程，并且花了好几个月训练体力，让拍摄更加顺利。不过对他个人来说最累的一点，是必须抱著片中的小童星权恩成跑步，安孝燮笑说：「他比我想像中重！」并且这个片段拍摄了不只一次，所以当时让他感到很累。



而片中同样也有抱著小男童奔跑的申承浩也补充说，可能因为孩子正在长大，每天都觉得他变得更重了一点，申承浩不忘自我安慰，表示这样的拍摄比他自己在家里跑步运动还要有效果。李敏镐则是自曝到拍摄现场时，披上了戏中的皮外套，发现这件服装很重，所以在拍摄时也有点辛苦。蔡秀彬与Nana也表示在拍摄前也加强运动训练自己的体力，维持最佳状态。



《全知读者视角》剧情描述连载了10年的网路小说竟成为现实！面对世界即将灭亡，只有一人能独活，金独子与朋友们该如何改写原本的结局？演员们被问到如果自己真的面临世界末日，会做出什么样的选择？当大家都不太确定自己会怎么行动时，申承浩则说自己已经思考过这样的问题，如果没有他必须守护的家人，那么他会带著英雄的心态正面对战，不苟且偷生。Nana则表示如果为了守护最爱的家人，即使必须牺牲也是理所当然的。



Nana曾经被二度认证为「全球第一美」，李敏镐更是多年来稳坐韩流男神的宝座，如何在《全知读者视角》这样的电影题材中一边凶狠打怪一边保持美貌与帅气呢？Nana听到问题首先是害羞地笑了一下，接著感谢记者们对於她的外型给予如此高度评价，在拍摄时她表示没有想过自己美不美，只希望全心融入角色，也许这样的认真让人感受到她的美。李敏镐也表示自己与Nana看法一致，并不会随著年纪增长刻意想表现帅气，而是想要顺其自然表现出真正的自己，希望自己更融入「刘众赫」这个角色，语气、走路方式等等都希望适合这个角色的调性，才是他想努力表现的。



《全知读者视角》运用了大量的特效画面，对於结合特效的拍摄是否也对演员们带来许多演出上的困难？李敏镐大呼「几乎每一刻都被现实打击」，因为平时自己也不是很会想像的人，但拍摄时当然必须带入片中小说的世界观。安孝燮则是觉得一开始虽然有被打击的感觉，但后来渐入佳境，也学习到不能只有特效厉害，演员与特效必须结合得很好，所以在这方面花了相当多的时间与心血。



申承浩则是从三、四年前的作品陆续都结合了特效，所以本次拍摄对他来说并不算太困难，但因为要与看不到的东西对演，所以想像力也需要一些时间来酝酿，这部分就有一些难度。Nana在进入拍摄前曾经觉得特效的拍摄很困难，但进入拍摄现场后，加上导演的说明，在限定的空间里她反而觉得能自由发挥，呈现更多她想做的动作，所以成果令她相当满意。其中对动作片经验较少的蔡秀彬，也觉得看到电影后感觉耳目一新，感到相当有趣。《全知读者视角》7月23日全台盛大上映。



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