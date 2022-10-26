这次出国抱著wootteo玩偶！BTS防弹少年团Jin：「因为RJ已经太成功，所以它现在很忙」

24日上午，BTS防弹少年团 Jin 爲了海外日程，经由仁川机场到纽约转机前往阿根廷。

当天，他穿著白色 T-shirt 搭配牛仔裤和 LOUIS VUITTON 的外套，手上还抱著 wootteo 的玩偶，这是他个人活动时的吉祥物。



就有粉丝就在 Weverse 写下：「在机场的时候，看到你抱著 wootteo，儿子 RJ 也太带了吗？还是放在家里了？ RJ 知道 wootteo 被带去阿根廷吗？怕孩子嫉妒，请说明一下。」而 Jin 也回覆：「因为 RJ 已经太成功，所以它现在很忙，这次的专辑是和 wootteo 一起。」



此前，Jin 真的是走到哪都会带著儿子 RJ，像是录制《Run BTS!》时、在演唱会上、在飞机上、睡觉时，甚至在机场看到也会买。2019年生日时，被问道最想要什么，Jin 也说 200公分的RJ，最后还真的收到了 XD



另外，Jin 将在28日发行SOLO单曲《The Astronaut》，并与Coldplay（酷玩乐团）再次合作，他也会参与 Coldplay 世界巡回演唱会「MUSIC of the SPHERES」阿根廷的演出，并进行首次表演。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻