《秘密森林3》来了！这次是衍生剧版本！剧迷：期待原班人马，曹承佑&裴斗娜重组

没想到我们还能等来《秘密森林》第3季！

据韩媒《OSEN》独家报导称，电视剧《秘密森林3》正处於企划阶段，本季将以衍生版本展开，更加让人期待。



《秘密森林》讲述了丧失情感功能的检察官黄时木（曹承佑 饰）和行动派刑警韩汝真（裴斗娜 饰）一同揭开检察厅和警察厅内部秘密、寻找真凶的故事。 2017年播出了第1季16集，因反响热烈，制片商追加拍摄了第2季，并於2020年播出，创下了最高收视率9.4%。 《秘密森林》还被观众们认为是tvN历年悬疑剧中的精品，剧情处处有玄机，台词句句可推敲，凑齐了悬疑剧的各类元素，加上曹承佑和裴斗娜两位顶尖演技派，好看到希望一口气全部追完。

据业界人士透露，《秘密森林3》将是阐述全新故事的衍生剧形式，延续前面两部的脉络，但人物上会做改变，带来全新的观感。 不过该人士也透露，截止至目前关於《秘密森林3》还未确定任何事情，正在探讨更多的可能性。 同时，制片商以明年年末开播为目标积极筹备中。

得知此消息后，剧迷们十分兴奋的同时又很困惑，不知道作为前两季中的重要人物黄时木、韩汝珍和徐东载（李浚赫 饰）是否还会以主角形式出现在后续的故事里，亦或是主角阵容全员大换血。



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