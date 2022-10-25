接演BL剧《Starstruck》遭受恶评，SF9朱豪回应：「不该有所偏见，世上所有一切都很珍贵、都该被爱」

勇於挑战、讲出这番话的朱豪很棒！

22日有媒体透露SF9朱豪、金仁成（或译金寅成）、朴泰仁将主演BL剧《Starstruck》，当天朱豪在拍戏的空档直播，疑似因遭受恶评忍不住做出回应。



朱豪和粉丝聊到剧拍得如何，他表示和工作人员拍得很愉快、现场有趣又神奇，不过突然说：「本来不希望大家在意的，但一直出现的评论……」思索了一下便语重心长的表达自己的想法。

「无论是什么事、什么戏剧、什么作品、职业或是爱情……无论是什么，这世上所有的存在都很珍贵，所有一切，没有什么是不珍贵的。我真的想要累积多一点经验、尝试不同表演或是舞台。对於一些事情有所偏见都是错误的，所有一切都很珍贵、都应该被爱。」

「这就是我这个人、SF9朱豪、演员朱豪的样子，如果大家喜爱这样的我，我会很感谢的。在这世上所有人都能被爱就好了，无论如何都不应该划清界线、差别对待。如果大家多多关照彼此、把一切想得美好一点，那么人生会很有趣的。」

朱豪这番话受到相当多粉丝赞许，认为他的话讲得非常好，也有粉丝心疼他，表示会继续支持他、愿他健康快乐。而关注此消息的BL剧粉丝们，普遍认为他是受到恐同言论攻击，对於朱豪秉持的信念相当佩服，「用诚挚且善良的态度面对仇恨」。

▼朱豪直播片段



（英文翻译版↓）



SF9 ZUHO's response after receiving homophobic comments for acting in an upcoming BL “#Starstruck ”.pic.twitter.com/abOKSgLqHN — BL Update (@BLUPDATE2022) October 24, 2022

《Starstruck》制作公司今（25）日已正式发布主演消息，确认《Starstruck》由SF9朱豪与新人演员金仁成主演，剧情改编自Ridibooks连载的同名人气网路小说，围绕著从小彼此依靠的赵有才（朱豪 饰）和徐汉俊（金仁成 饰）。而朴泰仁演出朴振焕一角，权山、蔡秀雅、李尚敏等新人与女团BlingBling出身的瑜彬也会参演。



《Starstruck》定位为「青少年青春罗曼史」，共8集，19日已开拍，计画透过多种平台在韩国海内外与观众见面。

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