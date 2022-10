接演BL剧《Starstruck》遭受恶评，SF9朱豪回应：「不该有所偏见，世上所有一切都很珍贵、都该被爱」

勇於挑战、讲出这番话的朱豪很棒!

22日有媒体透露SF9朱豪、金仁成(或译金寅成)、朴泰仁将主演BL剧《Starstruck》,当天朱豪在拍戏的空档直播,疑似因遭受恶评忍不住做出回应。



朱豪和粉丝聊到剧拍得如何,他表示和工作人员拍得很愉快、现场有趣又神奇,不过突然说:「本来不希望大家在意的,但一直出现的评论……」思索了一下便语重心长的表达自己的想法。

「无论是什么事、什么戏剧、什么作品、职业或是爱情……无论是什么,这世上所有的存在都很珍贵,所有一切,没有什么是不珍贵的。我真的想要累积多一点经验、尝试不同表演或是舞台。对於一些事情有所偏见都是错误的,所有一切都很珍贵、都应该被爱。」

「这就是我这个人、SF9朱豪、演员朱豪的样子,如果大家喜爱这样的我,我会很感谢的。在这世上所有人都能被爱就好了,无论如何都不应该划清界线、差别对待。如果大家多多关照彼此、把一切想得美好一点,那么人生会很有趣的。」

朱豪这番话受到相当多粉丝赞许,认为他的话讲得非常好,也有粉丝心疼他,表示会继续支持他、愿他健康快乐。而关注此消息的BL剧粉丝们,普遍认为他是受到恐同言论攻击,对於朱豪秉持的信念相当佩服,「用诚挚且善良的态度面对仇恨」。

▼朱豪直播片段



(英文翻译版↓)



SF9 ZUHO's response after receiving homophobic comments for acting in an upcoming BL “#Starstruck ”.pic.twitter.com/abOKSgLqHN