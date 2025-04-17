ASTRO为文彬制作追悼曲，妹妹秀雅、圈内朋友等22位艺人参与！两周年忌当天公开

Fantagio娱乐今日宣布，男团ASTRO将於本月19日下午6点发表新曲《梦中的月亮（Memory of the Moon）》，以纪念於2023年离世的成员文彬，歌曲发表日是文彬离世两周年的日子。

参与这首歌曲的除了 ASTRO 成员之外，还包括 VIVIZ，MONSTA X 的玟赫、基现、I.M，SEVENTEEN的Hoshi、圆佑、珉奎、DK、胜寛，HELLO GLOOM、Rocky、磪有情、金度延、SF9的灿熙、Stray Kids的方灿，以及文彬的妹妹、女团Billlie成员文秀雅等共22位艺人。

ASTRO 表示，《梦中的月亮》由文彬的朋友和歌谣界同僚们齐心协力完成的，他们希望藉由这首歌，为喜爱和怀念文彬的粉丝们送去安慰。



文彬於2023年4月19日辞世，享年25岁。 在文彬离开后，他的挚友、歌手夫胜宽曾发表追悼曲《蒲公英》，车银优则翻唱文彬生前最爱歌曲之一、10cm原唱的《Stalker》，并翻唱申升勋的《那以后很久》为他庆祝冥诞，队长JINJIN也於文彬一周年前夕发行在文彬生前一起创作的单曲《Fly》，作为纪念。



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