【韩网热门】人气BL漫画《夜花集》将拍短剧！网友：95%的内容不能拍，那5%拍什么？

改编自人气网漫的短剧《夜花集》正以6月开拍为目标，积极进行演员选角与前期制作工作。

《夜花集》改编自变德作家的同名BL（Boys' Love）网漫，原作自2019年起在Lezhin Comics连载，拥有极高人气，长期霸占平台BL漫画排行榜冠军达五年之久。 该作历经第4季及外传，热度不减，更衍生出由歌手安艺恩演唱的OST与联名传统酒产品，可见其强大IP影响力。



本剧设定为朝鲜时代背景，描述贵族尹承浩对出身贱民的白罗谦所绘春画集产生兴趣，进而展开的一段禁忌又动人的故事。 剧情融合阶级差异、艺术与爱情元素，预计以一集约2分钟的「短剧（Short-form）」形式推出。 预计将以15岁以上观众为主要对象制作，但因原作为成人向BL作品，部份剧集也考虑制作为「限制级」内容，以保留原作精髓。

韩国网友评论：

1. 这不就是画风撑起来的作品吗？ 到底想怎么拍啊

2. 这部太露骨了，干脆做成动画比较好吧

3. 一集2分钟，大部份内容都是色气场面，这样的BL漫画你想怎么拍

4. 就那种尺度，演技都不用看，估计只会用脸选角......

5. 漫画里面去掉19禁戏份的话，剧情就......

6. 要是做成短剧，那从选角开始就糟糕透了

7. 不如不拍......

8. 既然决定要拍了就别做得暧昧，干脆拍成动画吧

9. 我平时对BL改编成剧还不太排斥，但这部真的不行，这要怎么拍啦?????

10. 短剧的话应该只是为了捞一波快钱吧

11. 剧情有什么？ 强x、再强x、再强x，然后互相动心...... 还有什么？

12. 就是做那事做到感情上来的那种...... 剧情真的吗 拜托

13. 为什么老是要把靠画风撑起来的网漫拍成真人剧

14. 19禁不拍的话，剧情根本撑不起来...... 不要拍成真人剧啦

15. 撇开其他不说，那种外貌条件的角色，现实中有谁能演？ 根本没人能胜任，不要拍啦......

16. 真的不要再搞这种事了，我喜欢漫画，但不能说是靠剧情好才火的，作画才是重点，如果要改编剧情、删掉色色内容，那根本是另一部作品，真人能赢得过那画风吗？ 要真人化也请挑剧情扎实好处理的作品好吗

17. 这作品确实是传奇，但也只是因为它是漫画才有可能啊。 画风跟高尺度才是爆红的原因，你拍什么真人剧啦，真的是错误的供给

18. 感觉会变成《秘密的关系》那样的翻车剧

19. 这部95%都是19禁场面，剩下的5%你打算拍什么？

20. 这部不是就只有「性 性」吗？ 剧情真的没什么，全靠画风撑著吧？

21. 就算改成动画，我也会怀疑配音员是否能承受那种内容

22. 这么有名的作品别拍真人了... 就算我不看也会在各种地方看到真人演的样子; 靠画风吃饭的网漫更应该别碰，再说内容大多是19禁，怎么拍啦

原文：https://theqoo.net/square/3747744344

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