老少年粉丝忙抢票，SJ始源却在追动漫，疯狂推荐：好感动！是影响人生的作品！

你也是御宅族吗XD

最近SJ演唱会门票开抢，大家抢破头也要挤进网站！再度证明我们老少年人气依旧～粉丝动用各种方法也要买到好位子，然而在你苦思如何顺利见偶像时，崔始源竟然在看动漫！



前日半夜上始源在推特发布新动态，感性写下：这是影响我人生的作品！并放上动漫《浪客剑心》封面，马上涌入大批粉丝留言讨论。



학창 시절 때부터 참 많은 영감과 영향을 줬던 명작. 갑자기 떠오르네. 다시 봐야겠다. pic.twitter.com/FB9Zs0NnYK — 최시원 • Siwon Choi (@siwonchoi) October 23, 2022

这部漫画是在讲述日本明治时期，主角绯村剑心流浪至东京，其间剑心经历了多次战斗，而后下定决心立志不再杀人，遇到一群忠诚好友，开始新生活，是一部经典漫画巨作。始源是出了名的热血男子，做事一定抱著满腔活力勇往直前，这样的人格特质也是让人佩服的地方，原来始源是这么喜欢这部漫画、还极力推荐给大家，不知他的满腔热血是否出自此处～



最近和同剧演员李多熙拍摄情侣画报，两人搭在一起超配、时尚度爆棚！



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