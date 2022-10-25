致力把成员送进国会！Super Junior 东海送咖啡车给始源：「为江南1号候选人崔始源应援」

近日，Super Junior 成员东海为正在拍摄《酒鬼都市女人们2》的始源送上应援咖啡车。

应援咖啡车上的横幅写著：「为江南1号候选人崔始源应援！将崔始源送往国会（电话号码）。」贴纸则印著：「东海请客！崔始源 Fighting！！」而始源也拍下认证照，并写下：「秋高气爽的季节，我会以虚心的心态接受的，谢谢！#酒鬼都市女人们2 #橱窗组合果然是 Super Junior 。」



这也让粉丝们纷纷表示：、「始源OS：我的成员为何这样」、「我耳边响起一些应援歌曲」、「致力送始源进国会」、「 Super Junior 的应援永远不会让我失望」、「果然是李东海」、「是会互送咖啡车的橱窗组合」、「横幅和鞠躬太好笑了」等等。



由李先彬、韩善伙、郑恩地、崔始源主演的《酒鬼都市女人们》讲述三个下班后总要喝上一杯酒，以喝酒作为人生信念的三十岁女子的故事，剧中的写实故事让人产生共鸣，在播出期间有著超高讨论度。第一季大结局是开放式结尾，让不少观众都在敲碗第二季，而第二季也确定以原班人马回归，将在12月播出。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻