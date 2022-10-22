IU新画报风格梦幻如童话！先前巴黎巧遇刘亚仁、社恐人可爱打招呼，却突然引起热议？

旧事突然重提？
先前参加巴黎时装周行程的IU，以巨星之姿席卷欧洲！带来多套造型、演绎秋冬高级定装风格，站在超模、设计师身边，气势未减。近日拍摄的新画报，梦幻氛围揉合古典与新潮时尚感，让人大赞好时尚呀！
向来宠粉的知恩，在何处都开心和粉丝互动交流！在机场边走边回答粉丝问题，看见粉丝跌倒时还急切关心，让人大赞超暖。没有行程时，在巴黎悠闲逛街结果被认出，还是马上给粉丝签名、毫无大明星架子，超级随和！
My girl IU was just walking casually in the streets of Milan, signing albums, and asking where should their team could go for dinner.— BETHTheGoldenHourBornPink (@bethedelweiss) October 20, 2022
She accidentally met Yoo ah in and they greeted each other.
Leave them alone. pic.twitter.com/16X37fTD6P
除了与幸运粉丝相见，IU被发现在巴黎街头和一男子打招呼，细看才发现是韩国影帝刘亚仁！据悉两人相遇时都大吃一惊，打招呼后也交谈了一会儿。IU先前曾表示理想型是刘亚仁，两人巧遇的事情，近日却突然在数个论坛引发讨论，怀疑两人是否传出绯闻？不过不少人表示，两人只是路上巧遇，绯闻只是误会而已，也认为若两人真在约会，不可能在路上那样打招呼。
IU and Yoo Ah In meeting randomly in Milan sksk #IUxGucci #IU #YooAhIn #MFW https://t.co/vpBMaLV219 pic.twitter.com/5qXks5qQXq— kim met sana&joy (@fioreleeknow) September 25, 2022
Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究