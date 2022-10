IU新画报风格梦幻如童话！先前巴黎巧遇刘亚仁、社恐人可爱打招呼，却突然引起热议？

旧事突然重提?

先前参加巴黎时装周行程的IU,以巨星之姿席卷欧洲!带来多套造型、演绎秋冬高级定装风格,站在超模、设计师身边,气势未减。近日拍摄的新画报,梦幻氛围揉合古典与新潮时尚感,让人大赞好时尚呀!



向来宠粉的知恩,在何处都开心和粉丝互动交流!在机场边走边回答粉丝问题,看见粉丝跌倒时还急切关心,让人大赞超暖。没有行程时,在巴黎悠闲逛街结果被认出,还是马上给粉丝签名、毫无大明星架子,超级随和!



My girl IU was just walking casually in the streets of Milan, signing albums, and asking where should their team could go for dinner.



She accidentally met Yoo ah in and they greeted each other.



Leave them alone. pic.twitter.com/16X37fTD6P