IU新画报风格梦幻如童话！先前巴黎巧遇刘亚仁、社恐人可爱打招呼，却突然引起热议？

旧事突然重提？

先前参加巴黎时装周行程的IU，以巨星之姿席卷欧洲！带来多套造型、演绎秋冬高级定装风格，站在超模、设计师身边，气势未减。近日拍摄的新画报，梦幻氛围揉合古典与新潮时尚感，让人大赞好时尚呀！



向来宠粉的知恩，在何处都开心和粉丝互动交流！在机场边走边回答粉丝问题，看见粉丝跌倒时还急切关心，让人大赞超暖。没有行程时，在巴黎悠闲逛街结果被认出，还是马上给粉丝签名、毫无大明星架子，超级随和！



My girl IU was just walking casually in the streets of Milan, signing albums, and asking where should their team could go for dinner.



She accidentally met Yoo ah in and they greeted each other.



Leave them alone. pic.twitter.com/16X37fTD6P — BETHTheGoldenHourBornPink (@bethedelweiss) October 20, 2022

除了与幸运粉丝相见，IU被发现在巴黎街头和一男子打招呼，细看才发现是韩国影帝刘亚仁！据悉两人相遇时都大吃一惊，打招呼后也交谈了一会儿。IU先前曾表示理想型是刘亚仁，两人巧遇的事情，近日却突然在数个论坛引发讨论，怀疑两人是否传出绯闻？不过不少人表示，两人只是路上巧遇，绯闻只是误会而已，也认为若两人真在约会，不可能在路上那样打招呼。



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