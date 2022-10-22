悬疑动作新片《厄忆追凶》李星民扮老扮到椎间盘突出！长腿南柱赫快塞不进跑车

惊悚动作电影《厄忆追凶》，由《南山的部长们》李星民、《二十五，二十一》南柱赫主演，是韩国观影人次破970万的《王牌计中计》李一炯导演睽违7年自编自导的惊悚巨献！南柱赫在《厄忆追凶》中饰演一名在家庭餐厅打工的青年「仁奎」，和最高龄的兼职员李星民「弼洙」成了忘年之交，於是仁奎意外地加入了弼洙计画了长达60年的复仇计画。《厄忆追凶》11月18日全台上映。

李星民也分享了和相差25岁的南柱赫合作的感想，他表示：「我和南柱赫的演技默契非常好，我觉得他是名很会变通的演员，不管我怎么演，他总是会给出不一样的反应，这让我想跟他一样努力。虽然柱赫对我而言算是儿子辈的，但我们相处得很自在，当时我们总是一起吃早餐后去拍摄、一起下班，睡在同个地方，几乎24小时一起行动，彼此也有了感情。他就像个很可靠的弟弟。我们在拍摄现场常常聊私人话题、家人的事等，他还曾来我家吃饭，这样的交情似乎也对电影和演技默契上有很正面的影响。」



南柱赫则说李星民当初先主动接近他，给他许多很好的能量，他觉得李星民就像可靠的大哥！而对於拍摄期间印象最深刻的事，南柱赫表示：「有时我在现场小睡一下时，李星民前辈就会拍下我睡觉的模样，还说他的手机相簿里有很多我睡觉时的照片！」此外，南柱赫也分享了拍摄时觉得最辛苦的地方，他表示：「在拍摄开超跑的戏时，很害怕会弄坏车子，因此全神贯注地进行拍摄。」对此，李星民则透露：「因为柱赫很高，所以坐得很不舒服。虽然看电影时会觉得南柱赫似乎坐得很优雅在开车，但其实他下半身都缩成一团，我从副驾驶座看他时，他看起来好像快死掉一样！」南柱赫则笑说：「所以我真的很苦恼该怎么坐比较好，后来就把驾驶座座椅推到最后面，试了好几次后，终於找到最舒适的坐法了。」



《厄忆追凶》是李星民和李一炯导演继《王牌计中计》后二度合作的电影，今年53岁的李星民这次在电影中饰演80多岁的长者角色，对他而言是很大的挑战，李星民表示：「80多岁的老人角色很不容易，但因为剧本非常有趣，虽然压力满大的。不过对演员而言，我认为这是部十分有挑战价值的作品，如果有好好诠释这个角色的话，我相信一定能带给我新的变化，因此决定参演这部电影！」



李星民也得意地表示：「当我化老妆走在路上时，一般民众都以为我是附近的老爷爷。每当我扮成老人家时，就也很自然地弯腰驼背，很多人都说完全就像老爷爷，因此工作人员们也更细心地对待我。」不过李星民也透露扮演长者时的一个习惯动作，让他苦不堪言，他懊悔地说：「在诠释这个角色时必须弯腰驼背，但当时下戏后我还傻傻地维持那样的姿势，还因此造成颈椎椎间盘突出，拍摄时一直觉得很痛！」年度惊悚动作巨献《厄忆追凶》11月18日在台上映！





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