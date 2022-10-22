IU新畫報風格夢幻如童話！先前巴黎巧遇劉亞仁、社恐人可愛打招呼，卻突然引起熱議？

舊事突然重提？

先前參加巴黎時裝週行程的IU，以巨星之姿席捲歐洲！帶來多套造型、演繹秋冬高級定裝風格，站在超模、設計師身邊，氣勢未減。近日拍攝的新畫報，夢幻氛圍揉合古典與新潮時尚感，讓人大讚好時尚呀！



向來寵粉的知恩，在何處都開心和粉絲互動交流！在機場邊走邊回答粉絲問題，看見粉絲跌倒時還急切關心，讓人大讚超暖。沒有行程時，在巴黎悠閒逛街結果被認出，還是馬上給粉絲簽名、毫無大明星架子，超級隨和！



My girl IU was just walking casually in the streets of Milan, signing albums, and asking where should their team could go for dinner.



She accidentally met Yoo ah in and they greeted each other.



Leave them alone. pic.twitter.com/16X37fTD6P — BETHTheGoldenHourBornPink (@bethedelweiss) October 20, 2022

除了與幸運粉絲相見，IU被發現在巴黎街頭和一男子打招呼，細看才發現是韓國影帝劉亞仁！據悉兩人相遇時都大吃一驚，打招呼後也交談了一會兒。IU先前曾表示理想型是劉亞仁，兩人巧遇的事情，近日卻突然在數個論壇引發討論，懷疑兩人是否傳出緋聞？不過不少人表示，兩人只是路上巧遇，緋聞只是誤會而已，也認為若兩人真在約會，不可能在路上那樣打招呼。



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