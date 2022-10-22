IU新畫報風格夢幻如童話！先前巴黎巧遇劉亞仁、社恐人可愛打招呼，卻突然引起熱議？

舊事突然重提？
先前參加巴黎時裝週行程的IU，以巨星之姿席捲歐洲！帶來多套造型、演繹秋冬高級定裝風格，站在超模、設計師身邊，氣勢未減。近日拍攝的新畫報，夢幻氛圍揉合古典與新潮時尚感，讓人大讚好時尚呀！
向來寵粉的知恩，在何處都開心和粉絲互動交流！在機場邊走邊回答粉絲問題，看見粉絲跌倒時還急切關心，讓人大讚超暖。沒有行程時，在巴黎悠閒逛街結果被認出，還是馬上給粉絲簽名、毫無大明星架子，超級隨和！
My girl IU was just walking casually in the streets of Milan, signing albums, and asking where should their team could go for dinner.— BETHTheGoldenHourBornPink (@bethedelweiss) October 20, 2022
She accidentally met Yoo ah in and they greeted each other.
Leave them alone. pic.twitter.com/16X37fTD6P
除了與幸運粉絲相見，IU被發現在巴黎街頭和一男子打招呼，細看才發現是韓國影帝劉亞仁！據悉兩人相遇時都大吃一驚，打招呼後也交談了一會兒。IU先前曾表示理想型是劉亞仁，兩人巧遇的事情，近日卻突然在數個論壇引發討論，懷疑兩人是否傳出緋聞？不過不少人表示，兩人只是路上巧遇，緋聞只是誤會而已，也認為若兩人真在約會，不可能在路上那樣打招呼。
IU and Yoo Ah In meeting randomly in Milan sksk #IUxGucci #IU #YooAhIn #MFW https://t.co/vpBMaLV219 pic.twitter.com/5qXks5qQXq— kim met sana&joy (@fioreleeknow) September 25, 2022
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