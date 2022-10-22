金门高粱在韩综登场！李泳知辣到变脸，还透露：「请避开58度高粱酒，真的什么印象都没有」

李泳知为了纪念《虽然没准备什么菜》最后一期录制与嘉宾是 BTS 防弹少年团 Jin，她拿出珍藏的58度金门高粱酒，结果...喝了一口之后辣到马上变脸！

还不断惊呼：「哇～～～这个真的绝了！不是...这是什么情况呢？喝下去过后，酒顺著喉咙下去，哇～～～现在也还...」之后她又喝了几杯，到了后段感觉超醉的啊 XD



影片上线后，李泳知通过 IG 限时动态分享《虽然没准备什么菜》的连结，更写下：「请避开58度高粱酒，真的什么印象都没有了，谢谢大家！」



而李泳知曾在2019年《高等Rapper3 》拿到冠军，这次也以参赛者出演嘻哈选秀节目《Shoe Me The Money 11》。节目於昨晚（21日）首播，第一轮海选公开后，李泳知的 Rap 也马上引发热烈讨论，网友纷纷表示：「我爱泳知的本职工作」、「泳知啊...要爬到什么高度啊...」、「真的太厉害了！夺冠吧」、「因爲本来就很擅长 太棒了」、「语调真的是独一无二的」等等，期待他之后的表现啦～

얘들아(0명)..

어차피 다들 예상했겠지만.. 이영지가 쇼미더머니 찢었다 pic.twitter.com/PGxef0vZtp — juda (@blueblewblued) October 21, 2022

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