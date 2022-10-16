《小女子》魏嘏隽演活神秘又性感的「本部长」！来看看他平常的练习，难怪武打戏这么好看～

一连好几部作品都有「武打戏」，魏嘏隽（魏河俊）也是下了很多功夫呢！

《小女子》於上周迎来大结局，曾出演《鱿鱼游戏》、《Bad and Crazy》等作品的魏嘏隽，首次担纲男主角，演活神秘又性感的本部长「崔道日」，人气再飙升。

와 위하준 아크로바틱도 됨 pic.twitter.com/kIwZNX1F66 — 취향 (@loverdramas) October 10, 2022

电视剧终映后，魏嘏隽曾在个人Instagram分享自己的武打练习影片，引发热议。身穿短袖、短裤的他，好身材藏才不住。可以看到魏嘏隽挥拳、踢腿的动作相当流畅，丝毫没有犹豫。而高难度的「空翻」动作，他也一次到位。

看看魏嘏隽那蓬勃发展的肌肉…（流口水）

网友们纷纷表示，若想看魏嘏隽更多武打戏，千万不要错过他与李栋旭合作的《Bad and Crazy》。近期，魏嘏隽的最新作品也确定了，他将与池昌旭、林世美合作Disney+ 犯罪动作剧《最恶的恶》，并饰演新兴犯罪组织老板「郑基哲」，估计又有不少武打戏可以看！

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