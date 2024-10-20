【K社韩国小百科】长者及幼童友好！韩多地启用「智慧斑马线」，AI识别行人、自动延长绿灯or屏蔽手机萤幕

这些技术听起来很巧妙，希望可以有效降低交通事故！

智慧斑马线系统

为确保行人安全并改善城市景观，江原道江陵市於本月15日在儿童保护区等地段安装了22个「智慧斑马线系统」。该系统将现有的车辆信号灯、行人信号灯和路灯等设备整合成「一体化支柱」形式，还增加了可以感知行人的摄像头，并利用AI技术实时分析行人的动作和人数。

如果发现斑马线上的行人使用拐杖、乘坐轮椅或步伐缓慢，即有老人、残疾人或儿童等交通弱势群体时，系统会自动延长绿灯5至10秒，这期间信号灯上的数字停留在「1」并闪烁，面向车辆的电子显示屏则出现「禁止准备起步」字样。



此外，如果有行人闯红灯，电子屏会显示「注意闯红灯」字样; 在行人信号灯期间，显示屏会显示「行人正在过马路」，为全面预防交通事故真是操碎了心。

根据韩国道路交通公团的交通事故分析系统，过去三年江陵市共有380起人车冲突交通事故，其中约50%（193起）发生在行人穿越斑马线时。 作为2026年智慧型世界大会（ITS）的举办地、老年人口和交通落后地区较多的城市，江陵市认为智慧斑马线系统将为保障行人安全提供很大帮助。



斑马线智慧手机屏蔽系统

越来越多中小学生沉迷手机而成为所谓「手机僵尸（smombie）」，就连过马路时也经常忘记抬头。为预防因此酿成的交通事故，京畿道富川市本月15日於两所小学试点运行「斑马线智慧手机遮罩系统」，只要在手机中提前安装相关app，便可在行人绿灯亮起时，经由蓝芽在斑马线周围暂时屏蔽手机显示屏。

富川市政府表示，将根据试点运营的结果进行分析，计划在今年年底前扩大系统安装和服务范围，特别是在儿童保护区内交通事故多发地段。



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