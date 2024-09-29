快点收藏好！仁川机场隐藏的便利设施，第一航厦25&29号登机口附近宛若宝藏

仁川国际机场是韩国国际客运及货运的航空枢纽，每天都会迎来世界各地的旅客们，作为全球著名的十大机场之一，仁川机场里隐藏了很多便利设施，你又究竟知道多少呢？

1. NAP ZONE



位 置：第一航厦（航站楼）4楼免税区25号登机口附近&第二航厦4楼免税区268、231登机口附近

设 施：安放了可以舒服地躺著休息、睡觉的简易床铺

营运时间：00：00~24：00

价 格：免费

2. 淋浴间



位 置：第一航厦4楼免税区25号、29号登机口附近&第二航厦4楼免税区231登机口附近

设 施：收费淋浴间

营运时间：05:00 ~ 23:00

价 格：（30分钟以内）中转旅客7000韩币、一般旅客15000韩币

3. Cozy Zone



位 置：第一航厦4楼免税地区25登机口附近

设 施：急需上网的时候可以到这里，免费的「网咖」

营运时间：00：00~24：00

价 格：免费

4. SPA ONAIR（桑拿）



位 置：第一航厦地下一层（COVID-19疫情感比了3年，今年4月重新开放）

设 施：长途飞行之后身心疲惫，在这里就能享受到高品质的桑拿房、SPA、Lounge、修鞋服务

营运时间：00：00~24：00

价 格：10000韩币/人（限时2小时）

5. Relax Zone



位 置：第一航厦免税地区25号、29号登机口附近&第二航厦免税地区231号、268号登机口附近

设 施：沙发椅+充电

营运时间：00：00~24：00

价 格：免费

6. 列印服务

位 置： 国际出发3楼3号出口前的咨询台、国际出发3楼12号出口前的咨询台

使用方法：a.先将需列印的资料传送到个人email上、 b.在机场3楼免费列印专用电脑上登入email帐号、c.打开信箱、点击列印按钮、d.使用后退出个人email帐号，一定要记得删除个人文件喔!!! （仅限旅客使用，每人限5张内，只可列印如电子签证、电子机票等相关文件）

价 格：免费列印使用人数过多时，国际出发3楼8号门前「K-BOOS」里有收费列印，一张100韩币（黑白），无复印服务！

7. Coat Room、Cleanupair



位 置：第一航厦地下1楼西侧&第二航厦交通中心东侧巴士售票站附近

设 施：干洗、服装保管、修鞋、修行李箱的拉炼&轮子......

营运时间：08:00 ~ 19:00（周六： 08~17时 ，周日停业）

7. 婴幼儿休息室



位 置：第一航厦：1楼公共区域B&E入境大厅附近 、3楼免税区22号&33号&45号登机口附近 、3楼公共区域D&K值机柜台附近、3楼免税区25号&29号登机口附近 、3楼登机大厅121号登机口附近（儿童专业区内）、 4楼免税区29号&25号登机口附近

第2航厦：地下1楼交通中心巴士总站东侧&西侧 、1楼公共区域东侧 &西侧、3楼公共区域东侧&西侧、3楼免税区231号&243号&257号&268号登机口附近（*各区域的婴儿休息室内设施可能有所不同）

设 施：滤水器、奶瓶消毒柜、婴幼儿用体重计、换尿布台面、沙发、婴儿座椅、哺乳室、哺乳垫、哺乳椅

营运时间：00:00 ~ 24:00

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