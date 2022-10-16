曾扮无缘的夫妇，晋久&景收真新剧《旧案寻凶》改当刑警同僚，回顾当年他们无疾而终的爱恋

私心想看晋久&景收真再续前缘来段Love Line啊～

Disney+又推出全新韩剧《旧案寻凶》，由影帝李星民（李圣旻）携手晋久、景收真与李学周出演，其中晋久与景收真已是二度合作。

《旧案寻凶》描述刑警「金宅禄」接到一通电话，意外成为杀害同事的嫌疑犯，为了揪出躲在暗处威胁他的「朋友」，他开始追查自己的过去。李星民饰演主角「金宅禄」，晋久、景收真与李学周则饰演追随李星民一同调查真相的刑警「国镇翰」、「李成雅」与「孙景灿」。



不晓得有没有观众记得晋久与景收真曾在《Untouchable》演过夫妻呢？若回顾《Untouchable》剧情，可能还会有些观众觉得遗憾呢！因为那是场「无疾而终的爱恋」，夫妻缘分浅薄。



2017年晋久主演JTBC《Untouchable》晋久饰演刑警「张俊书」，景收真特别演出他的妻子「洪敏珠」。第1集还有夫妻俩在医院，张俊书因追凶嫌受伤，洪敏珠非常心疼，两人「打勾勾」约定不再受伤的甜蜜场面，岂知当集洪敏珠便领便当身亡，死后留下许多秘密，也成为整个故事的开端，张俊书开始挖掘真相、誓死复仇。





敏珠死后书俊为她奋战，在这期间他不时回忆起两人甜蜜过往，也因此晋久与景收真对戏戏分并不少。例如书俊回忆两人相见之初，书俊在咖啡厅埋伏要逮嫌犯，结果敏珠误以为他在偷看自己而上前理论，两人就此种下恋爱的种子。



当年无法走到最后，时隔5年有机会吗？晋久与景收真要从「无缘的夫妻」转变成刑警同僚「国镇翰」与「李成雅」，不晓得《旧案寻凶》里会不会有火花再续前缘呢？



《旧案寻凶》将在本月26日於Disne+独家播出，‎更多介绍&预告可点此前往‎。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻