金钟国巧遇BTS Jimin：「本来要请吃饭！」合体LE SSERAFIM恩采直说：运动很累……钟国傻爆眼！

相差两代(以上)偶像合体!

HYBE实力女团LE SSERAFIM来到金钟国youtube节目,宣传新专辑!从首集来宾找来宋智孝开始,金钟国的youtube节目即话题不断,上集还邀请刘在锡、池锡辰,快要将《RUNNING MAN》卡司集结到齐了!在开办不久就破百万订阅,目前更已到达272万!仍持续上升中。



这次邀来LE SSERAFIM来家里一同畅聊,女孩一来感觉家里都变香了~钟国开场就提到自己27年前也是偶像,出道时女孩们甚至还没出生!而后聊到喜不喜欢运动时,没想到成员恩彩说运动太累了...20代孩子的这番话,让健身狂人钟国傻眼望向镜头XD



金钟国突然聊起在美国曾遇过BTS成员Jimin,让女孩们惊呼连连!钟国说当时是旁边的人认出,他也走去打招呼,本来担心会让人觉得被打扰,没想到Jimin十分友善,接著补充:本来遇到后辈会请吃饭的,但那天行程太赶所以没请到。



kim JJong - Kook mentioned that Jimin sent him a DM after they met in Los Angeles, Jimin sent him: "I was in such a hurry that I couldn't say hello properly" Jimin always so polite and attentive



