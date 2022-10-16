金钟国巧遇BTS Jimin：「本来要请吃饭！」合体LE SSERAFIM恩采直说：运动很累……钟国傻爆眼！

相差两代（以上）偶像合体！

HYBE实力女团LE SSERAFIM来到金钟国youtube节目，宣传新专辑！从首集来宾找来宋智孝开始，金钟国的youtube节目即话题不断，上集还邀请刘在锡、池锡辰，快要将《RUNNING MAN》卡司集结到齐了！在开办不久就破百万订阅，目前更已到达272万！仍持续上升中。



这次邀来LE SSERAFIM来家里一同畅聊，女孩一来感觉家里都变香了～钟国开场就提到自己27年前也是偶像，出道时女孩们甚至还没出生！而后聊到喜不喜欢运动时，没想到成员恩彩说运动太累了．．．20代孩子的这番话，让健身狂人钟国傻眼望向镜头XD



金钟国突然聊起在美国曾遇过BTS成员Jimin，让女孩们惊呼连连！钟国说当时是旁边的人认出，他也走去打招呼，本来担心会让人觉得被打扰，没想到Jimin十分友善，接著补充：本来遇到后辈会请吃饭的，但那天行程太赶所以没请到。



kim JJong - Kook mentioned that Jimin sent him a DM after they met in Los Angeles, Jimin sent him: "I was in such a hurry that I couldn't say hello properly" Jimin always so polite and attentive



Kim Jong-Kook, is a singer, belonged to the group Turbo, appears on the program" pic.twitter.com/5LER4A5ItJ — ( REST) 지민(@BusanKing_13) October 13, 2022

在综艺节目《我家的熊孩子》里，甚至一张纸巾用了再用，还被称为小气国的钟国，没想到对后辈还是很大方！



来到钟国家不可避免的，就是钟国会开始运动教学XD 讲起健身，钟国立马专业教练上身，一一检查LE SSERAFIM的深蹲，不过在面对女后辈时，钟国教练显得很温柔呀～



Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻