BTS防弹少年团Jin冰箱惊呆全场：6个月发霉大蒜vs三周一次的帝王蟹外送

BTS（防弹少年团）成员Jin作客JTBC综艺节目《拜托了冰箱》，这也是他时隔8年再度登上该节目，与同样久违登场的艺人赵世浩一同亮相。 两人曾於2017年出演，这次的回归也让粉丝备感惊喜。

Jin继成员J-Hope之后出演节目，延续与节目的缘分。 主持人安贞焕也开玩笑说：「这程度应该跟防弹少年团结成姐妹结缘了吧！」现场笑声不断。

Jin的到来让厨师们也兴奋不已。 厨师朴恩英一见到Jin便赞叹「真的太帅了」，厨师尹南鲁则笑说：「想用Jin的脸活三天」，引发现场一片笑声。 旅美名厨Edward Lee也特地为了见Jin从海外飞行15小时返韩，并透露：「我女儿是BTS的超级粉丝，我们还一起练过他们的舞蹈」，展现满满粉丝心。 Jin则感性回应：「看到你为料理投入人生，我也产生了敬意」，气氛温馨。



节目中Jin对「生鱼片冷汤（水刺身，물회）」的热爱也成为话题。 他自爆每周至少吃三次生鱼片冷汤，甚至成立了「水刺身推广协会」并担任会长，更透露：「最近还亲自向汤姆・克鲁斯推荐了生鱼片冷汤」，惊呆全场。



除了幽默的分享，Jin的冰箱也透露了他私下的真实面貌。 他坦言喜欢自己做饭，甚至在年初与朋友们一起制作泡菜。 不过在冰箱检查过程中，发现了布满霉菌的大蒜，让整个摄影棚惊呆了。 这些大蒜已过期6个月，表面覆盖著绿色霉菌。 主持人金成柱查看包装时表示：「包装日期是2025年1月20日。」对此，Jin解释说自己平时不太会注意冰箱上层。 接著，冰箱里还被发现有赠品用的青阳辣椒。 Jin请求：「如果有垃圾桶的话，请帮我丢掉，真的非常感谢。」一席话引得全场爆笑。



与过去宿舍中贫乏的冰箱相比，如今Jin的冰箱内藏有许多高级食材，比如帝王蟹等，他调侃道：「我现在还算是有点小成功。 小时候因为太贵，几乎吃不起。 最近稍微成功了一点，大概每两周会叫一次外送来吃，不过因为物价上涨，现在改成三周一次。」对此，主持人金成柱说：「你真的成功了啊。」并回忆道：「8年前你和Jimin一起上节目的时候，还说自己最喜欢吃的是凉拌海螺罐头。」曹世镐则感叹说：「从海螺罐头到帝王蟹，真的是大进化啊！」

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