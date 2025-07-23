SISTAR昭宥外貌「大进化」？ 观众留言灌爆：「差点认不出来！」本人亲揭「惊人变化」的真相

女团SISTAR成员昭宥近日因外貌变化巨大，成为网友热议的焦点。 她与成员宝拉（Bora）一同出演了知名主持人申东烨的网路节目，并亲自对「变脸」传闻做出了回应。

昭宥与宝拉日前做客YouTube频道《心酸的哥哥申东烨》，在节目中与主持人申东烨、郑好喆分享了近况和各种趣事。 然而，除了节目中充满欢笑的谈话内容，昭宥与以往截然不同的外貌也迅速吸引了网友的目光，引发了热烈讨论。



节目播出期间，许多观众对昭宥的变化感到震惊，实时评论中充满了「昭宥在哪里？ 」、「昭宥没来吧？ 」、「这个人不是昭宥」、「她是谁」等留言，对其外貌的巨大变化表示难以置信。昭宥本人在节目中也坦然提到了自己近来常被人认不出的情况，但她给出的理由并非是外界猜测的「脸部变化」，昭宥主动分享道：「我常去的健身房里，有很多SISTAR活动时期一起工作过的人，但他们现在跟我打招呼时，都认不出我来。 」



当一旁的宝拉惊讶地问「为什么？ 」时，昭宥解释道：「因为我的身体变得太小了。 」 她强调，是因为成功减肥后身形小了一圈，才导致大家没能第一时间认出她，而非面容的改变。随后昭宥还开启了「自嘲模式」，谈及自己过去的身材。 她直言：「我上次上节目的时候很胖」，并补充说自己回头看当时的影片，「都看到双下巴了」。



在主持人和宝拉都表示不认同后，昭宥开玩笑地自创词语，先是称自己为「适胖」（适当的胖），最后又在大家的笑声中总结为「适丰」（适当的丰满），率真坦诚的发言为节目增添了许多乐趣。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻