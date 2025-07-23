《我的完美秘书》刘秘书又替姜代表送咖啡了！李浚赫为韩志旼送上应援咖啡车

今年上半年人气韩剧绝对有韩志旼与李浚赫主演的《我的完美秘书》，剧终后两人仍维持好交情，日前李浚赫替韩志旼送上应援咖啡车，让人忍不住再联想剧中情节！

韩志旼IG 20日发出限时动态，是李俊赫送的应援咖啡车！不仅咖啡车，还有冰棒！咖啡车上妆点了相当多韩志旼的美照，写上「为韩志旼和《未婚男女的效率恋爱》团队应援」。韩志旼穿著睡衣拍了张认证照说：「刘恩浩xi！咖啡温度刚刚好！谢谢！」还有「冰――棒！」并tag李浚赫。



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은호씨에게 아이스케끼 서포트받은 의영씨

센스있고 의리있는 이준혁 배우 짱

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韩志旼说的「咖啡温度刚刚好」正是《我的完美秘书》里头的哏啊！她在《我的完美秘书》里的角色「姜智允」原本是不近人情的冷冰冰上司，但被李浚赫饰演的体贴秘书「刘恩浩」温暖、融化，剧迷绝对记得剧情前期里刘恩浩被逼迫一定要买温度刚刚好的咖啡了！刘恩浩排除万难翻越人群的场面彷佛就在眼前！而韩志旼穿著睡衣，《我的完美秘书》剧中也几度出现过她居家模样。



再一次掀起追剧回忆啦！虽然韩志旼现实已有男友Jannabi崔政勋，但和李浚赫戏外仍能维持好交情，也让剧迷相当开心呢！



顺带一提，韩志旼所演的《未婚男女的效率恋爱》是和《鱿鱼游戏》朴成勋、《星星闪耀的夜晚》李基宅（有译李基泽）、《云画的月光》郑惠成等合作，而李浚赫戏约满满，有《无赦之仇》、《中了乐透头奖也要上班》、《杜奥女士》等作品等待与观众见面。

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