IG隔空互动后，蔡依林现身LE SSERAFIM演唱会！许允真&洪恩采甜唱〈日不落〉

LE SSERAFIM与蔡依林本月上旬IG跨国联动，引发台湾K-POP粉丝圈热议，也纷纷猜测蔡依林是否会到LE SSERAFIM台北站演唱会当嘉宾，没想到19日LE SSERAFIM演唱会，蔡依林真的现身！

*先前报导回顾：

‎〈跨国联动！LE SSERAFIM跳Jolin蔡依林新歌〈Pleasure〉，Jolin回覆「Kawaii」〉

像一般韩团在韩国国内的演唱会一样，LE SSERAFIM Talk环节介绍台下贵客，Sakura宫脇咲良介绍的特别来宾正是重量级的亚洲天后Jolin蔡依林！蔡依林和其工作人员（或友人）单独坐在某一区，明显是受邀观赏，不过蔡依林手上拿著LE SSERAFIM手灯，手灯上还挂著金采源娃娃，完全已是粉丝FEARNOT！



许允真还请大家多多支持蔡依林的新歌〈DIY〉，几名成员连连中文喊「爱你」向前辈告白。许允真和和洪恩采更清唱蔡依林的经典歌曲〈日不落〉：「我要送你日不落的想念，寄出代表爱的明信片，我要送你日不落的爱恋，紧牵著心把世界走遍，你就是庆典，你就是晴天，我的爱未眠……」蔡依林起立为她们鼓掌。还有眼尖网友发现蔡依林当日的穿著，和当年〈日不落〉（2007）MV里的穿著十分神似呢！



蔡依林出现在LE SSERAFIM演唱会后，开始有FEARNOT猜测隔日场会是谁现身。因为演唱会后成员唱了伍佰的〈Last Dance〉，有人猜伍佰会来或是成员cover〈Last Dance〉，又因为许光汉为演唱会送了花篮，也有人猜许光汉会到。结果……是许光汉！许光汉先前就在韩国和LE SSERAFIM拍过Challenge短片，而〈Last Dance〉是许光汉主演的《想见你》插曲，说是暴雷或许也没错？

*延伸报导：

〈许光汉现身LE SSERAFIM演唱会再跳〈UNFORGIVEN〉！韩网：根本不存在外貌淡季！〉

两场演唱会都结束后，LE SSERAFIM在微博发了与蔡依林合照，tag蔡依林写：「感谢 @蔡依林 Jolin前辈来看我们的演唱会！」照片传回台湾社群，台湾网友都说双方同框太美、看不出年龄差、毫无违和，还有人开始猜测她们共同比的手势会不会是合作企划提示！



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