许光汉现身LE SSERAFIM演唱会再跳〈UNFORGIVEN〉！韩网：根本不存在外貌淡季！

台湾演员许光汉因主演台剧《想见你》在韩爆红，每每在韩国有活动，还会因和韩星「联动」而引发台湾网友热烈讨论，LE SSERAFIM就是许光汉同框过的韩星之一。

LE SSERAFIM 19、20日在台举行演唱会，19日蔡依林到场欣赏后，即有许多粉丝FEARNOT讨论20日会是谁，伍佰？许光汉？答案是19日已送上花篮祝贺的许光汉！许光汉和LE SSERAFIM 2023年5月就见过面了，许光汉和LE SSERAFIM Challenge她们当时的新歌〈UNFORGIVEN〉，引发台湾网友「暴动」，台湾歌手黄伟晋也羡慕不已，疯狂转发粉丝趣味调侃他的限时动态内容，许光汉后来亦用歌名〈UNFORGIVEN〉自嘲「不可原谅」。

*回顾报导：

‎‎〈IG隔空互动后，蔡依林现身LE SSERAFIM演唱会！许允真&洪恩采甜唱〈日不落〉〉

‎〈许光汉继IU后竟和LE SSERAFIM合体！台湾网友疯狂嫉妒，连黄伟晋都出现～〉‎

▼许光汉送上花篮既「台湾零食篮」



광한이가 르세라핌 대만 콘서트에 축하 꽃만 보낸게 아니라 직접 보러 갔다니



To. 허광한

Enjoy~ https://t.co/Vc6u9lywFi pic.twitter.com/4sl6dnEBCp — 발광 (@kuanghan_) July 20, 2025

回到20日LE SSERAFIM的台北站演唱会，一样是Sakura宫脇咲良介绍，介绍台下欣赏的许光汉。许光汉站起来向大家挥手，还搭配〈UNFORGIVEN〉往上指的舞蹈动作，洪恩采试著用中文对他打招呼：「许光汉大哥，好久不见！」（「许光汉」是用韩语发音XD）后来成员们Cue许光汉再一起跳〈UNFORGIVEN〉，许光汉明显有些手足无措，最后忍不住双手一摊，不过他的招牌微笑仍旧迷人。



许光汉韩国粉丝见他状态很好，忍不住说「一年的军白期（韩国人称偶像入伍、没演艺活动的时期）对这个男人毫无意义，请看他的脸部状态(P)」、「真的真的真的太帅了，温顺狗狗」、「军人许光汉还是那么帅……没戴口罩总是嘿嘿笑」、「军白旗导致的外貌淡季？那是许光汉辞典里不会出现的词」……等等。



이 남자에겐 1년의 군백기 무의미해

얼굴 상태봐(P)



250720 르세라핌 대만콘서트 #허광한 pic.twitter.com/7QE3zeHAtH — 발광 (@kuanghan_) July 20, 2025

250720 허광한 르세라핌 대만콘서트 전광판

진짜진짜진짜 너무너무 잘생겼음 진짜

하 순둥강아지 pic.twitter.com/SUGw0T2ksv — 허콩 (@hsukong_) July 20, 2025

군백기로 인한 외모 비수기?

그런건 허광한에게 있을 수 없는 단어임

허광한 사전에 비수기는 동물원 뿐인걸로 pic.twitter.com/Kxy4BuuQOa — 니나 (@h90nnnnnuy) July 20, 2025

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