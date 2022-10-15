合作新节目？BTS Jin被目击和大厨白种元出现在市场，粉丝合照来者不拒超随和！

合作新节目？BTS Jin被目击和大厨白种元出现在市场，粉丝合照来者不拒超随和！

明星   2022年10月15日   星期六11:05   Lorrie   2

（封面图源：Twitter@bts_bighit、Twitter@BTS_twt）

感觉市场摊贩会多送很多菜！

在近日结束的《TMA音乐大奖》颁奖典礼，BTS横扫7项奖项，还拿下大赏～当天带来舞台献唱歌曲，台下观众听得如痴如醉！其中成员Jin获得个人奖项，以大王之姿被成员扛上台，超闹画面让ARMY笑翻～

当天Jin的造型也深获人心，大家都在讨论身为团内大哥的Jin，看起来却如此清纯，像高中校草学长一样！蓬松自然的发型，配上清澈的眼眸，自然风格又十分惹人注意！

最近Jin被人目击到，和韩国知名大厨白种元出现在市场，两人似乎在拍摄新节目！两人十分随和亲切，和粉丝合照来者不拒～

Jin和白种元其实已是旧识，Jin之前就常po出和白种元大厨在一起的画面。白种元和多位艺人皆有合作节目、成绩火红，不论是实力还是综艺皆能兼顾到位，最近的节目《白Packer》更是挑战极限、上山下海去下厨，让人超佩服！如今传出两人合作的消息，让论坛网友超期待！

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留言/评论
  • 直接收服韓國兩大廚師🥹珍棒
    57分前
  • 好羨慕 應該是參加白老師的背包節目
    42分前
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