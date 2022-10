合作新节目？BTS Jin被目击和大厨白种元出现在市场，粉丝合照来者不拒超随和！

感觉市场摊贩会多送很多菜!

在近日结束的《TMA音乐大奖》颁奖典礼,BTS横扫7项奖项,还拿下大赏~当天带来舞台献唱歌曲,台下观众听得如痴如醉!其中成员Jin获得个人奖项,以大王之姿被成员扛上台,超闹画面让ARMY笑翻~



Sorry army but BTS are the no.1 Kim seokjin fan "JIN FIRST TMA AWARD" pic.twitter.com/SQeuO9UXbC

当天Jin的造型也深获人心,大家都在讨论身为团内大哥的Jin,看起来却如此清纯,像高中校草学长一样!蓬松自然的发型,配上清澈的眼眸,自然风格又十分惹人注意!



最近Jin被人目击到,和韩国知名大厨白种元出现在市场,两人似乎在拍摄新节目!两人十分随和亲切,和粉丝合照来者不拒~



[dct____ttt] story on instagram



bts [jin], baek jong-won hyungnim

i can’t believe ~ that i’m watching the world star bts jin, jong-woni and haengnim at the folk flea market ~



[참나 he thinks his story is absurd, a story hard to believe when you’re telling it] pic.twitter.com/dmsfH758AH