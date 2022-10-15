[分集剧情]《精神教练诸葛吉》「人活在世上，总要有个无条件挺你的人」李瑜美郑宇陷入三角恋情（EP9－10）

[有雷]《精神教练诸葛吉》李瑜美与游泳金牌前男友一同参与射箭队移地训练，两人都顺利摆脱了谷底低潮而有所成长。李戊杰再度告白想重新开始，但李瑜美却直球告白教练郑宇！恶质教练竟然重新回到国家队，滑冰选手们再度陷入恐慌！

以下为防雷线



《精神教练诸葛吉》滑冰选手车佳乙（李瑜美饰）与前男友参与了射箭队移地训练，教练们也一起随行。这次诸葛吉（郑宇饰）留意到了一位情绪似乎不太稳定的射箭高手，转动著手中的幸运戒指却射不出最终致胜的一箭。原来那是她父亲的遗物，对於父亲意外离世时她正夺得金牌，没能见到最后一面却成了她的罪恶感。车佳乙也有一样的心痛过往，恨自己为何在父亲面前表现出对滑冰的兴趣，让父亲为了培养她的费用而再度站上擂台，发生拳击手常见的脑部病变，她向诸葛吉说出过往而嚎啕大哭。



诸葛吉仍专注训练游泳选手李戊杰顺利入水，但始终失败，车佳乙还鼓励前男友可以试著面对自己的痛苦哭出来，虽然丢脸却有种成长的感觉。诸葛吉更瞒著其他教练，自己带选手们外出野营，还带来Band表演鼓舞人心，让金牌射箭选手终於放下心中的大石。车佳乙在接下来的训练中，希望单纯找回自己热爱滑冰的心，更是突破自我创下好成绩，她开心地想与诸葛吉和李戊杰分享，却失足落水，李戊杰二话不说跳入水中抢救，诸葛吉惊讶的发现他竟能顺利入水了！



大家正在庆幸国家队终於招聘新教练，没想到盼到的却是原本的恶质教练吴达成，原本任职人权中心的具泰万（权律饰）成了冰上联盟的总负责人，力保恶质教练回来，当教练看见了车佳乙的好成绩，便希望她成为队伍中的王牌，表示可以利用战术成就她得到金牌，车佳乙却一口拒绝，更因此被自己的哥哥痛骂。



车佳乙也鼓励队友照自己的意愿享受滑冰，於是大家渐渐不听从教练的战术，而自己找出适合的路径前进，教练又再度气疯飙骂。诸葛吉也及时赶到为车佳乙出气，此时车佳乙大受感动还直球告白「教练我爱你」，让诸葛吉顿时手足无措慌张了起来！



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